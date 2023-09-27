На очищення замінованих територій знадобиться понад $37 мільярдів - Шмигаль

Потенційно замінованими в Україні на сьогодні залишаються 174 тис. кв. км, на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад 37 млрд дол.

Про це розповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі, присвяченому розмінуванню території України (Demine Ukraine Forum), повідомляє Укрінформ.

"Росія залишає за собою смертоносний слід. Міни - це зброя війни, яка залишається активною ще довго після деокупації, після війни, не розбирає: чи це цивільна особа, чи військова, чи дитина. На жаль, ворог умисне мінує наші міста і села, наші території, ліси і поля, щоб завдати втрат не лише військовим, але й тисячам мирних людей. Сьогодні потенційно замінованими в Україні залишаються 174 тис. кв. км. Ця цифра уже відома практично усім нашим партнерам. Це величезна територія, розмінування якої може зайняти десятиліття, а, за даними деяких експертів, і сотні літ", - сказав Шмигаль.

Україна, звісно, за його словами, не збирається витрачати стільки часу на розмінування, і сподівається це зробити за найближчі кілька років. "За оцінкою Світового банку, на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад 37 млрд дол.", - зазначив прем'єр.

При цьому він зауважив, що це все цифри і дані станом на сьогодні і з розрахунку тих територій, які контролюються Україною.

"І ми розуміємо, що на окупованих територіях ситуація погіршується щодня. Проблема ускладнюється власне перебуванням Росії на тимчасово окупованих територіях. Чим довша окупація, тим більше мін, ракет, нерозірваних снарядів, бомб. Це очевидні речі", - сказав керівник уряду.

Крім цього, підкреслив він, проблема сьогодні надзвичайно складна ще й тому, що ворог залишає після себе величезну кількість різноманітних небезпечних об'єктів, яких не бачать металошукачі, або здійснює тотальне мінування місць проживання мирних людей.

"Ми вже бачили після деокупації Київщини, Чернігівщини, Сумщини, як ворог мінує будинки, дитячі майданчики, дитячі іграшки, меблі. Просто мінують усе, щоб завдати якомога більше шкоди і ураження українцям", - зазначив прем'єр.

За його словами, деякі міни взагалі не піддаються розмінуванню, і їх потрібно знищувати просто на місці, а це ускладнює процеси розмінування загалом.

Шмигаль підкреслив, що з таким викликом після Другої світової війни жодна країна не стикалася, а тому Україні ніяк не обійтися без допомоги партнерів. "Масштаб величезний. Звісно ж, ми потребуємо допомоги наших партнерів. Ми створюємо відповідні інституції та інфраструктуру всередині нашої держави", - зауважив Шмигаль.

Він нагадав, що уряд уже створив міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування для координації усіх міністерств і відомств. Цю робочу групу очолює перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Тепер, за словами прем'єра, уряд формує Центр гуманітарного розмінування для аналізу інформації, стратегічного планування і для діалогу з нашими партнерами.

У цьому контексті Шмигаль висловив вдячність усім партнерам України за допомогу в цьому питанні. За його словами, ця допомога на сьогодні справді надзвичайно потужна.

"Реалізується план очищення сільгоспземель. Вже обстежили понад 200 тис. га з 470 тис., визначених як пріоритетні. Близько 120 тис. га повернули уже в обробку. У цьому питанні працює не лише держава, але й підключається і бізнес", - сказав Прем'єр.

Крім цього, зазначив він, на сьогодні розмінували 18 тис. км інфраструктури, перевірили на предмет мінної загрози понад 12 тис. домівок українських громадян.

"Напрацьовано стратегію і національну програму протимінної діяльності та її пріоритети - це розмінування об'єктів інфраструктури, громадська безпека, очищення сільськогосподарських угідь", - розповів керівник уряду.

За його словами, гуманітарне розмінування входить у другий етап швидкого відновлення держави. Він зауважив, що без цього просто неможливо рухатися далі. "Неможливо відновлювати Україну, поки не розмінована інфраструктура. На жаль, за це платять своїм життям наші енергетики, комунальники, які приходять... на деокуповані території відновлювати і ремонтувати інфраструктуру", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Україна планує запустити ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Зокрема, розробляється механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування.

У проєкті бюджету на наступний рік закладені кошти на програму гуманітарного розмінування у розмірі 2 млрд грн.