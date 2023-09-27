Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в I півріччі зріс на 43,8% - Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-червні 2023 року збільшився на 43,8% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 53,1 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у червні-2023 індекс будівельних робіт становив 138,6% показника червня-2022. При цьому в червні проти травня поточного року індекс зріс на 4,5%.

Як повідомив Держстат, зростання обсягів будівельних робіт у першому півріччі поточного року порівняно із січнем-червнем 2022-го спостерігалося в усіх сегментах будівництва. Так, у житловому будівництві показник зріс на 14,2%, до 8,92 млрд грн, у нежитловому - на 32,3%, до 13,67 млрд грн, у категорії інженерних споруд - на 62,46%, до 30,59 млрд грн.

Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 44,3%, ремонту - 32,8%, реконструкції та інших робіт - 22,9%.

Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані показники наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де ведуться (велися) бойові дії.