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За два роки було продано 365 тисяч гектарів землі. Де найдешевше та найдорожче
Майже пів мільйона гектарів землі було відчужено з моменту відкриття ринку землі.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на результати дослідження Моніторинга земельних відносин.
Загалом за два роки відкритого ринку і станом на середину вересня за договорами купівлі-продажу було продано 365 тисяч га. За весь період відкритого ринку землі було відчужено 448 тисяч га.
Утім найбільше найбільшу кількість земельних угідь за два роки було передано у спадщину - 828 тисяч га.
Більш ніж половина - 203 тис. га - була продана протягом перших 8 місяців, до початку повномасштабного вторгнення. Деяке пожвавлення на ринку спостерігалось з лютого 2023 року, натомість влітку зафіксовали падіння кількості як за кількістю угод, так й за площею проданих угідь. Ймовірно, це пов'язано з очікуваннями щодо розширення кола покупців землі - з 2024 року купувати землю зможуть й юридичні особи.
Загалом, середня площа угоди "купівлі-продажу" становить 2,2 гектара. Водночас середня ціна угоди становить 39-45 тис грн.
Найдешевшою за весь час з моменту відкриття ринку стала земля на Херсонщині - 23 тис. грн за гектар. А найдорожчі угіддя виявились на Львівщині - 132 тис. грн за гектар.
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