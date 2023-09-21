Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За два роки було продано 365 тисяч гектарів землі. Де найдешевше та найдорожче

10:23 21.09.2023 |

Економіка, Україна

За два роки було продано 365 тисяч гектарів землі. Де найдешевше та найдорожче

 

Майже пів мільйона гектарів землі було відчужено з моменту відкриття ринку землі.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на результати дослідження Моніторинга земельних відносин.

Загалом за два роки відкритого ринку і станом на середину вересня за договорами купівлі-продажу було продано 365 тисяч га. За весь період відкритого ринку землі було відчужено 448 тисяч га.

Утім найбільше найбільшу кількість земельних угідь за два роки було передано у спадщину - 828 тисяч га.

Більш ніж половина - 203 тис. га - була продана протягом перших 8 місяців, до початку повномасштабного вторгнення. Деяке пожвавлення на ринку спостерігалось з лютого 2023 року, натомість влітку зафіксовали падіння кількості як за кількістю угод, так й за площею проданих угідь. Ймовірно, це пов'язано з очікуваннями щодо розширення кола покупців землі - з 2024 року купувати землю зможуть й юридичні особи.

Загалом, середня площа угоди "купівлі-продажу" становить 2,2 гектара. Водночас середня ціна угоди становить 39-45 тис грн.

Найдешевшою за весь час з моменту відкриття ринку стала земля на Херсонщині - 23 тис. грн за гектар. А найдорожчі угіддя виявились на Львівщині - 132 тис. грн за гектар.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1394
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7008  0,12 0,33 38,4824  0,14 0,36
EUR 40,5084  0,08 0,21 41,4440  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес