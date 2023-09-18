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Внутрішні переселенці можуть підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків, − Мінреінтеграції
Внутрішньо переміщені особи можуть підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Є випадки, коли українці, які виїхали з ТОТ, потребують підтвердження трудового стажу для пенсій, але не мають трудових книжок або відповідних записів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідне питання було розглянуте на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод переселенців. Учасники засідання надали роз'яснення з цього приводу.
"Так, відповідно до постанови КМУ від 12 серпня 1993 року № 637, стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися показаннями не менше двох свідків. Відповідна норма діє у разі, коли підприємства, установи, організації розміщуються (розміщувалися) на ТОТ або в районах бойових дій", - пояснили у відомстві.
Свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві, в установі, організації та мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.
Уже на підставі показань свідків органи Пенсійного фонду підтверджують стаж роботи для призначення пенсій.
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