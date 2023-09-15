Фінансові новини
- |
- 15.09.23
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Проєкт держбюджету-2024 передбачає 1,44 млрд грн для «Укрфінжитло» на реалізацію програми «єОселя»
14:16 15.09.2023 |
Проєкт державного бюджету на 2024 рік передбачає фінансування державного ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") у розмірі 1,44 млрд грн.
Відповідний документ оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі в п'ятницю.
Раніше в п'ятницю уряд затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
Компанія "Укрфінжитло" виступає розпорядником держпрограми доступної іпотеки "єОселя", яка запрацювала в Україні в жовтні 2022 року. На вересень 2023 року обсяг виданих кредитів за програмою сягнув 4 млрд грн для 2877 сімей.
На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники. У програмі під 7% можуть брати участь ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.
У програмі "єОселя" беруть участь шість банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".
Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). За словами віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.
Наприкінці квітня Мінекономіки як єдиний акціонер "Укрфінжитла" схвалило операції РЕПО з цими ОВДП на строк до року на суму 15 млрд грн. Пізніше повідомлялося, що ставка за цими операціями може становити до 20% річних, тоді як самі ОВДП були випущені на термін до п'яти років за ставкою 19,5% річних.
Крім того, 3 серпня наглядова рада "Укрфінжитло" схвалила збільшення кредиту ПриватБанку під заставу ОВДП компанії до 1,5 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ прийшла з обшуками до голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело
|Суперечка навколо «військового» ПДФО. Кому дістануться гроші
|«Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ»
|Байден призначив спецпредставницю з економічного відновлення України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін запропонував збільшити витрати держбюджету на БЕБ у 3,5 раза
|Уряд схвалив перерозподіл надходжень дорожнього фонду на користь загального фонду держбюджету для посилення оборонного сектору
|Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій
|Мінекономіки оцінює зростання ВВП України за 8 міс.-2023 у 3%, у 2024 р. прогнозує прискорення до 5%
|Проєкт держбюджету-2024 передбачає 1,44 млрд грн для «Укрфінжитло» на реалізацію програми «єОселя»
|Кабмін запропонував відв'язати виплати за рішеннями суду від мінімальної зарплати
Бізнес
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance
|Європу наповнили дешеві китайські електромобілі. ЄС розпочинає розслідування
|Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap