Проєкт держбюджету-2024 передбачає 1,44 млрд грн для «Укрфінжитло» на реалізацію програми «єОселя»

Проєкт державного бюджету на 2024 рік передбачає фінансування державного ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") у розмірі 1,44 млрд грн.

Відповідний документ оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше в п'ятницю уряд затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Компанія "Укрфінжитло" виступає розпорядником держпрограми доступної іпотеки "єОселя", яка запрацювала в Україні в жовтні 2022 року. На вересень 2023 року обсяг виданих кредитів за програмою сягнув 4 млрд грн для 2877 сімей.

На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники. У програмі під 7% можуть брати участь ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

У програмі "єОселя" беруть участь шість банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). За словами віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

Наприкінці квітня Мінекономіки як єдиний акціонер "Укрфінжитла" схвалило операції РЕПО з цими ОВДП на строк до року на суму 15 млрд грн. Пізніше повідомлялося, що ставка за цими операціями може становити до 20% річних, тоді як самі ОВДП були випущені на термін до п'яти років за ставкою 19,5% річних.

Крім того, 3 серпня наглядова рада "Укрфінжитло" схвалила збільшення кредиту ПриватБанку під заставу ОВДП компанії до 1,5 млрд грн.