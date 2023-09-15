Дешевшати вже не буде. Які ціни на житло в Києві восени і де найбільше ростуть ціни

Наприкінці літа і на початку осені житло в новобудовах і на вторинному ринку Києва знову дорожчає. Ринок активізується, і все більше людей хочуть придбати квадратні метри у столиці.

Втім, ситуація з попитом ще далека від тієї, яка була до вторгнення РФ. Як тільки відбуваються чергові ракетні атаки, багато угод відкладаються, кажуть фахівці.

РБК-Україна дізналося у фахівця з продажу нерухомості, що з цінами на житло у вересні й чи можуть ціни на квартири зрости ще більше.

Ринок активізується. Хто купує житло у столиці зараз

В кінці серпня і на початку вересня багато студентів вступало до університетів в Києві, і частині студентів батьки купували квартири. Станом на кінець серпня спостерігалося зростання попиту на квартири, каже у коментарі РБК-Україна фахівець у сфері просування нерухомості з компанії Home Dev Тетяна Чеботаєва.

"Як правило, цікавилися новобудовами. Основний запит - житло не вище 9-10-го поверху: частина людей підозрює, що восени та взимку можливі нові блекаути. На "старі" квартири попит теж є. Там основне побажання - щоб був газ. Також хочу зазначити, що зараз дуже популярна державна програма єОселя (програма доступного кредитування житла під 3% - ред). Коли вона запрацювала, то попит на квартири швидко став рости", - описує ситуацію на ринку фахівець.

Програмою єОселя можуть скористатися військові, вчителі, наукові- та медпрацівники. За словами рієлтора, після старту програми люди активніше телефонувати, цікавитися житлом. В Києві є популярні житлові комплекси, де вже 10-15 людей чекають в черзі на квартири по програмі єОселя.

"Загалом ми бачимо збільшення попиту на житло через ось такі різні причини. Найбільший попит - на житло у великих комплексах. Але й вторинне житло також запитують, купують", - каже вона.

Чи буде дорожчати житло восени і чого чекати від цін

Зростання цін на нерухомість спостерігається щонайменше протягом останніх півроку. Дорожчають не тільки на новобудови, а й старий житловий фонд, переконана Тетяна Чеботаєва.

"Подорожчання підігрівається серед іншого й думкою про те, що столиця більш захищена, ніж інші міста. Був певний період, коли ціни росли, і зараз вартість вона зараз тримається, житло точно не дешевшає", - каже співрозмовниця.

Якщо восени та взимку знову будуть суттєві блекаути, це спинить зростання ціни, ринок може на деякий час "завмерти", поки ситуація не покращиться. Але якщо в енергетиці все буде більш-менш добре, то ціни на квартири можуть рости й далі. За спостереженнями Тетяни, за півроку найбільше подорожчало житло у Подільському і Шевченківському районах. Також - на Печерську, але там квартири дорогі були завжди.

"Чи буде й далі дорожчати житло, залежить від того чи справдяться прогнози стосовно блекаутів. Якщо обстрілів, а відповідно й масових відключень світла не буде, то ціна залишиться на тому ж рівні як зараз. Але якщо будуть блекаути, це трішки затримає зростання ціни. Але тільки на певний період. Як тільки кризу буде подолано, ціна знову буде рости", - прогнозує фахівець.

Скільки коштує житло по районах Києва

За даними аналітиків Лун, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в столиці по районах складає:

* Печерський - 128 000 доларів;

* Шевченківський - 75 000;

* Голосіївський - 65 000;

* Дніпровський - 59 900;

* Дарницький - 59 000;

* Подільський - 58 000;

* Солом'янський - 54 500;

* Оболонський - 53 000;

* Святошинський - 44 000;

* Деснянський - 41 600.

За даними аналітиків, середня вартість двокімнатних квартир на вторинці по районах Києва складає:

* Печерський район - 185 000 доларів;

* Шевченківський - 130 000;

* Голосіївський - 100 000;

* Дарницький - 90 000;

* Подільський - 81 000

* Дніпровський - 79 000;

* Оболонський - 78 500;

* Солом'янський - 75 000;

* Святошинський - 68 200;

* Деснянський - 57 000.