Фінансові новини
- |
- 13.09.23
- |
- 15:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вартість оренди квартир у Києві у вересні зросла на 19%, у Львові на 11% - bird
14:25 13.09.2023 |
Медіанні ціни на оренду квартир у Києві зросли в усіх сегментах у вересні, найбільше на двокімнатні квартири - на 19% порівняно з попереднім місяцем, у Львові - на 11%, свідчать дані команди iOS-застосунку для оренди квартир bird.
Згідно з пресрелізом, медіана ціни на однокімнатну квартиру в Києві у вересні збільшилася на 18% і тепер становить 13 тис. грн, на двокімнатну - на 19% (19,1 тис. грн), на трикімнатну - на 11% (30,6 тис. грн) порівняно із серпнем.
Оренда у Львові також зросла за останній місяць, медіана однокімнатної квартири збільшилася на 2% - до 13 тис. грн, дво- і трикімнатних на 11% - до 17,8 тис. грн і 21 тис. грн.
Варто зазначити, що в останній рік вартість оренди у Львові перевищувала вартість оренди в столиці. Станом на вересень однокімнатні квартири ще дорожче - 15,3 тис. грн у Львові та 13 тис. грн у Києві, двокімнатні та трикімнатні вже дорожче в Києві.
Аналітики таке вересневе зростання цін називають "феноменом вимивання дешевих квартир", коли під час високого сезону дешеві та доступні варіанти нерухомості швидко вимиваються з ринку, оскільки їх купують або орендують. Також серед можливих причин - орендодавці відчули переважно спокійне літо і спробували повернути ціни на довоєнний рівень.
Bird - перший застосунок для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом. Наразі - майже 300 тис. користувачів в App Store з рейтингом застосунку 4,9 бала.
До 2022 року bird працював виключно в Києві. У Львові застосунок запущено 13 грудня 2022 року завдяки отриманому компанією гранту від Google. Крім того, торік сервіс запустив застосунок bird у Лондоні та планує запуск у Варшаві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Танки для розмінування і БМП Marder. Німеччини передала Україні новий військовий пакет
|Данія надасть Україні військову допомогу на ще $833 мільйони
|Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону, ВПО і ПЕК на 328,5 млрд грн
|Частину «недоарештованих» активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова, – ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні зростає попит на автобуси
|Великі мережі підняли ціни на пальне на 1 грн/л
|Вартість оренди квартир у Києві у вересні зросла на 19%, у Львові на 11% - bird
|Зеленський підписав зміни до закону про інвестнянь
|Аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами принесли до бюджету 3,9 мільярда
|Угорщина планує розширити заборону на імпорт української аграрки після 15 вересня
Бізнес
|Техкорпорації США вбачають у В'єтнамі заміну Китаю
|BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць
|Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA
|Mercedes-Benz презентував концепт CLA-Class із технологією EQXX
|США перевірять чипи, встановлені в нових смартфонах Huawei
|Видавець USA Today оновив усі спортивні публікації, в яких помилився АІ-репортер
|Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information