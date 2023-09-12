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У вартість житла, що будується, закладено курс 40-42 грн/$1 - експерт

13:39 12.09.2023 |

Економіка

 

Більшість девелоперів, на випадок дестабілізації валютного курсу та інфляційного "стрибка", під час формування цін на первинному ринку житла заклали курс у 40-42 грн/$1, повідомив співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ціноутворення на первинному ринку завжди базувалося на міцній прив'язці до курсу долара та потенційному зростанні вартості будівельних матеріалів і будівельно-монтажних робіт. А в умовах війни ця "прив'язка" стала ще більш відчутною - фактично валютний курс на первинному ринку на 7-10% більший за готівковий", - повідомив Семенцов.

За його словами, така практика разом із реальним подорожчанням собівартості будівництва є однією з причин того, чому з початку повномасштабного вторгнення ціни на "первинці" зросли в середньому на 40-45%. Однак до кінця жовтня цінова ситуація не передбачає надмірних "стрибків". На його думку, амплітуда цінових коливань не перевищить у середньому 1-2%, що є ознакою стабільності.

"Наразі економічна ситуація в країні досить стабільна, а попит на дві третини менший за пропозицію, тож відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. А якщо додати побоювання/застереження потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов'язане з можливими новими терористичними атаками ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури, то можна сказати, що на первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як, наприклад, зростання попиту", - вважає Семенцов.

Щодо державної програми пільгового кредитування "єОселя", то, на думку експерта, наразі вона може стимулювати продажі тільки готових квартир у добудованих будинках, а таких - до 3% пропозиції первинного ринку.

"Завдяки резапуску "єОселі" обсяги продажу готових квартир можуть зрости на 15-20%. Однак в об'єктах на стадії зведення навряд чи варто очікувати істотного пожвавлення: "єОселя" передбачає, що девелопери залучатимуть кошти переважно через фонди фінансування будівництва, через купівлю-продаж майнових прав на недобудовані квартири або через облігації. Наразі частка девелоперів, готових до таких змін у схемах фінансування об'єктів, будівництво яких розпочалося ще до ухвалення 15 серпня 2022 року закону України №2518 "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, що будуть споруджені у майбутньому", є занадто малою, а також є певний скепсис стосовно обсягів та безперервності фінансування державної програми пільгового кредитування", - пояснив Семенцов.

INSPI Development - інвестиційно-девелоперська компанія, створена в грудні 2020 року. У планах компанії - розвиток мережі сервісних апартаментів в Україні, розвиток нових форматів нерухомості та знакових об'єктів нерухомості. До 2025 року в портфелі компанії заплановано понад 10 об'єктів, серед яких - мережа сервісних апартаментів, об'єкти комерційної та житлової нерухомості.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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