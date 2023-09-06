Пільгову іпотеку за програмою єОселя отримали понад 2,8 тисячі родин

За програмою єОселя від початку її старту 2,877 тис. родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"2877 українських родин вже отримали пільгові іпотечні кредити за урядовою програмою єОселя та можуть реалізувати мрію про власне житло. Загалом банками видано таких кредитів на 4 млрд грн. Лише минулого тижня кредити за програмою взяли майже 200 українців. 60% з них - військовослужбовці та силовики. Для них, як і для медиків, педагогів та науковців, діє пільгова ставка кредитування - 3%", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, спостерігається зростання попиту на кредити за програмою під 7%, що є доступними для всіх українців, які не мають свого житла. Минулого тижня такі кредити отримали три десятки родин.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 198 кредитів, серед яких: кредити під 3% отримали 115 військовослужбовців та силовиків, 32 педагоги, 19 медиків та 3 науковці, а кредити під 7% отримали 26 українців без власного житла та 3 внутрішньо переміщені особи.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (133 кредити) та у забудовника (60). П'ятеро українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 59, міста Києва - 25, Дніпропетровської області - 14, Рівненської, Чернігівської, Хмельницької областей - по 11 та Волинської - 7.

Як повідомлялося, програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують єОселю Мінекономіки, Мінцифри, «Укрфінжитло» та Дія.