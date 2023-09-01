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В Україні 180 000 переселенців помилково отримують допомогу

15:36 01.09.2023 |

Економіка, Україна

 

В Україні 2,6 млн осіб отримують допомогу для внутрішньо переміщених осіб, водночас майже 180 000 з них вона виплачується помилково. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"На сьогодні 2 600 000 осіб щомісяця отримують допомогу. Торік це було 53 млрд грн, цього року видатки становитимуть 72 млрд грн", - сказала Верещук.

За словами чиновниці, з 1 вересня частина ВПО вже не будуть отримувати кошти від держави. Це, зокрема, ті, хто не має офіційного статусу ВПО, люди, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин або повернулися до постійного місця проживання. Також не буде виплат тим, хто нещодавно зробив дорогі покупки: наприклад, придбав новий автомобіль, будинок або квартиру.

Крім того, виявилося, що майже 10 000 осіб значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі йдуть виплати. Також зафіксовано майже 60 000 випадків, коли двоє членів сім'ї, наприклад батько і мати, подали на виплати для одних й тих самих дітей.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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