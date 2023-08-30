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Введення житла в Україні за 6 міс.-2023 збільшилося в 1,4 раза - Держстат
20:18 30.08.2023 |
Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-червня 2023 року збільшилося в 1,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 3 млн 593,1 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.
Згідно з повідомленням, у містах від початку року введено в експлуатацію 2 млн 25,6 тис. кв. м житла (56,3% від загального обсягу), що на чверть більше за минулорічний показник, у сільській місцевості - 1 млн 567,5 тис. кв. м, що майже вдвічі перевищує показник першої половини 2022 року.
Загалом за звітний період в експлуатацію введено 44,2 тис. квартир, що на 61% більше, ніж у січні-червні 2022 року. При цьому в містах введено 26,4 тис. квартир, що на 25% більше, ніж торік, у селах - 17,7 тис. квартир, що у 2,5 раза перевищує показник аналогічного періоду 2022 року.
За даними Держстату, 9,9 тис. квартир було введено в одноквартирних будинках, 36,2 тис. - у багатоквартирних.
За підсумками першого півріччя найбільше житла введено в Київській області (594,3 тис. кв. м, 16,5% від загального обсягу), у Києві (544,1 тис. кв. м), Вінницькій області (459,2 тис. кв. м), Львівській (340 тис. кв. м), Івано-Франківській (246,7 тис. кв. м) і Закарпатській (176,3 тис. кв. м).
Згідно зі статданими, зростання обсягів введення житла зафіксовано в усіх регіонах України, крім трьох областей. Так, у Полтавській області введено 69,9 тис. кв. м, що на 41,2% менше, ніж у січні-червні 2022 року, у Чернігівській - 20,4 тис. кв. м (-39%) і Житомирській - 52,5 тис. кв. м житла (-11,2%).
Дані наведено з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, нагадує Держстат. Також інформацію наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
Як повідомлялося, введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2022 року скоротилося на 37,8% порівняно з 2021 роком - до 7 млн 110,2 тис. кв. м.
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