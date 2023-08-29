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АНАЛІТИКА

Програмою «єОселя» скористались ще 135 сімей

12:50 29.08.2023 |

Економіка

 

Минулого тижня за програмою "єОселя" кредити на придбання житла на 200 мільйонів гривень отримали 135 українців.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом з початку дії програми пільгові кредити на житло було видано 2679 родинам на суму 3,77 млрд грн.

"Лише минулого тижня кредити за програмою взяли 135 українців. Майже 70% з них - військовослужбовці та силовики", - зазначила заступниця міністра Надія Бігун.

Вона нагадала, що для цих категорій, як і для медиків, педагогів та науковців, програмою передбачена пільгова ставка кредитування - 3%.

Також за останній тиждень іпотечні кредити під 3% отримали 20 педагогів, 13 медиків та 2 науковці.

Крім цього, з 1 серпня іпотечні кредити стали доступні для всіх українців, які не мають власного житла.

"Для них діє ставка 7% і минулого тижня такі кредити взяли 9 українців", - додала Бігун.

У Мінекономіки уточнили, що найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (91 кредит) та у забудовника (41). Також троє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

* Київської області - 41;
* міста Києва - 20;
* Вінницької та Рівненської областей - по 8;
* Волинської - 7.
За матеріалами: Економічна правда
 

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