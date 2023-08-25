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МВФ вивчає виконання «податкового» структурного маяка

15:54 25.08.2023 |

Економіка, Право

 

Міжнародний валютний фонд вивчає остаточну версію закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№8401), на відповідність структурному маяку.

Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян в коментарі Укрінформу.

"Ми вивчаємо остаточну версію закону на предмет встановлення його відповідності погодженій стратегії. Це і визначить, був виконаний цей структурний маяк чи ні", - повідомив Степанян.

Як стверджує перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, в МВФ не зараховують виконання "податкового" структурного маяка, оскільки в частині податкових перевірок законопроєкт був змінений без погодження з МВФ.

Закон мав зняти мораторій на податкові перевірки для великих субʼєктів господарювання. Натомість у другому читанні ця норма за ініціативи заступника голови ОПУ Ростислава Шурми була відкинута. В ОПУ запропонували повернутися до перевірок після закінчення воєнного стану. Таку пропозицію підтримали більшість народних депутатів. При цьому мораторій зняли частково - для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінпослуг.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Закон набрав чинності з 1 серпня 2023 року. Він є одним із 19 структурних маяків, передбачених угодою розширеного фінансування з МВФ.

Закон передбачає з 1 серпня скасування єдиного податку у 2% та частково - мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
 

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