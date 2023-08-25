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Виплати у рамках «єВідновлення» погодили 10 тисячам сімей
12:58 25.08.2023 |
Фінансову допомогу на відбудову пошкодженого бойовими діями житла за програмою "єВідновлення" отримають 10 тисяч сімей. Загальна сума виплат на будівельні матеріали чи ремонт становить 836 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Найбільше заяв про пошкоджене майно надійшло з Харківської, Київської, Миколаївської, Херсонської та Донецької областей.
За програмою, яка стартувала в травні, власники домівок, які були пошкоджені через російську агресію, можуть подати заяву в "Дії" та отримати до 200 тисяч гривень на ремонт квартири чи будинку.
Суму виплат визначає комісія місцевого самоврядування. Отримані кошти можна витрати на будівельні матеріали чи послуги в магазинах або в компаніях-партнерах програми єВідновлення.
Також з 1 серпня розпочався другий етап програми, за яким компенсацію можуть отримати власники зруйнованого майна.
Загалом українці вже подали 38 тисяч заяв у "Дії" на отримання фінансової допомоги на ремонт пошкодженого житла та 2159 заяв про компенсацію за зруйноване житло.
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