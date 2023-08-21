Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Реєстрація нерухомості в «Дії»: послугу запустили ще в двох областях

12:28 21.08.2023 |

Економіка, Україна

 

Послуга реєстрації нерухомості на порталі Дія тепер діє в громадах Харківської та Полтавської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

У відомстві нагадали, що раніше реєстрація нерухомості у "Дії" була доступна у Тернополі, Харкові, Луцьку, а також Львівській, Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях та Чугуївському районі Харківської області.

Тепер її запустили у всіх населених пунктах Полтавської та Харківської областей.

Як зареєструвати нерухомість у "Дії"

Для того, щоб зареєструвати нерухомість на порталі "Дія", необхідно:

* вибрати відповідну послугу;
* внести потрібну інформацію та скани документів;
* засвідчити заяву електронним підписом.

Навіщо потрібна реєстрація нерухомості

Реєстрація нерухомості дає змогу підтвердити, що конкретна людина є законним власником майна. Тоді шахраї не зможуть підробити документи та привласнити його собі.

Також реєстрація необхідна для отримання компенсації у рамках програми "ЄВідновлення", оскільки вона доступна лише для власників житла, яке зареєстроване у Державному реєстрі речових прав.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7245
  0,1170
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3700  0,07 0,18 38,1900  0,08 0,20
EUR 40,8552  0,05 0,13 41,8452  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес