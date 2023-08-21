Фінансові новини
- |
- 21.08.23
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Реєстрація нерухомості в «Дії»: послугу запустили ще в двох областях
Послуга реєстрації нерухомості на порталі Дія тепер діє в громадах Харківської та Полтавської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.
У відомстві нагадали, що раніше реєстрація нерухомості у "Дії" була доступна у Тернополі, Харкові, Луцьку, а також Львівській, Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях та Чугуївському районі Харківської області.
Тепер її запустили у всіх населених пунктах Полтавської та Харківської областей.
Як зареєструвати нерухомість у "Дії"
Для того, щоб зареєструвати нерухомість на порталі "Дія", необхідно:
* вибрати відповідну послугу;
* внести потрібну інформацію та скани документів;
* засвідчити заяву електронним підписом.
Навіщо потрібна реєстрація нерухомості
Реєстрація нерухомості дає змогу підтвердити, що конкретна людина є законним власником майна. Тоді шахраї не зможуть підробити документи та привласнити його собі.
Також реєстрація необхідна для отримання компенсації у рамках програми "ЄВідновлення", оскільки вона доступна лише для власників житла, яке зареєстроване у Державному реєстрі речових прав.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Україна отримає до шести данських F16 до кінця року
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди та Данія передадуть F-16 Україні - Рютте
|Зеленський: Українці вже навчаються на шведських Gripen, обговоримо їхнє надання
|США схвалили програму навчання українців на F-16 у Данії
|США готові схвалити передання Україні F-16 третіми країнами після навчання українських льотчиків - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|Зростання реального ВВП України в липні сповільнилося до 8% - ІЕД
|Реєстрація нерухомості в «Дії»: послугу запустили ще в двох областях
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.08.23
|Кабмін призначив Науменко головою Міграційної служби
|Несподіваний розворот: ціни пального в гурті охололи
|На АЗС продовжує дорожчати пальне
Бізнес
|Україна внесла компанію Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни
|IBM представила прототип чипа, який працює як людський мозок
|Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів
|Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та видалених дописів Дональда Трампа
|X (Twitter) сповільнив перехід на сайти, з якими публічно сварився Ілон Маск
|Робомобілі Cruise паралізували рух у Сан-Франциско відразу після того, як влада штату дозволила компанії розширити діяльність безпілотників у місті
|Саудівська Аравія та ОАЕ скуповують тисячі чипів Nvidia для розвитку ШІ - ЗМІ