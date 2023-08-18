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Над «Дією» працює менше сотні осіб, – Мінцифри
Над платформою "Дія" працюють кілька команд, які діють паралельно для забезпечення її ефективної функціональності.
Про це розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, передає AIN.UA.
"У нас є дві команди, котрі працюють у тандемі. Це команда Мінцифри та команда державного підприємства (ДП) "Дія". На поверхні здається, що все просто, але це не так. "Дія" - не лише про функцію в застосунку. Це насамперед робота, яку користувач не бачить і не має бачити, - закони та нормативка. Це команда десь з 10 людей, які мають стежити за тим, щоб все нормально працювало в застосунку, відповідно до чинного законодавства", - пояснив Банік.
Команда, яку очолює він, відповідає за розвиток електронних послуг і налічує близько 30 людей.
"У ДП - вже продуктова історія, і вони роблять все те, що ви бачите після тапу на іконку "Дія" у смартфоні. За розробку відповідає близько 30 людей. Загалом менше сотні", - розповів Банік.
Він також повідомив, що "Дією" користується 19,43 млн українців, серед яких 23% належать до вікової групи старше за 55 років.
"Додам, що 55+ активно заходять і на портал, коли там зʼявляються необхідні їм функції, як-от: субсидії, трудовий стаж, пенсійні послуги тощо", - додав Банік.
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