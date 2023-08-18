Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.

Профільний ресурс DOU підготував новий рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» станом на літо 2023 року. Зазначається, що темпи скорочення спеціалістів в компаніях посилилися. Якщо за попередні пів року їх кількість зменшилась приблизно на 5200 осіб, то цього разу ─ вже на 6100 спеціалістів (6,6%). Рейтинг враховує айтівців, які перебувають в Україні, або виїхали за кордон, але сплачують податки в Україну.

Станом на липень 2023 року Топ-50 ІТ-компаній України сумарно нараховують 86 254 фахівця. Лідером залишається EPAM, проте за пів року кількість робітників в цій компанії скоротилась на понад 1100 фахівців. Маже таких самих втрат зазнала компанія SoftServe, яка посіла друге місце в рейтингу. Цього разу до рейтингу додались новій компанії Metinvest digital та Netpeak Group, які мають понад 800 айтівців кожна. Разом з тим з рейтингу вибули Andersen, WIX та Dev.Pro.

Кількість фахівців у топ-25 IT-компаній України нині становить 67,4 тис. осіб. Це на 5,7 тис. менше, ніж узимку. Технічних фахівців у топ-25 за останнє півріччя поменшало на 5100 осіб: станом на липень їх 52,8 тис. Зберігається негативна динаміка, яка вперше стала помітна взимку. Отже, більшість спеціалістів, яких торкнувся відплив з найбільших ІТ-компаній України, - технічні.

Позитивну динаміку приросту в першому півріччі зберегли 15 компаній з 50 (з них 8 - продуктові). Лише три компанії зросли на понад 100 людей. 34 компанії з топ-50 цього півріччя показують відтік кадрів. Якщо взимку основною причиною була релокація та легалізація українських фахівців за кордоном (і в деяких компаній вона ще триває), то нині зменшується кількість клієнтів і відповідно проєктів.

5 найбільших ІТ-компаній України відзначають суттєве скорочення персоналу. На додачу до проблем, пов'язаних з війною, додалося сповільнення глобальної економіки. В цілому іноземні замовники більш стримано розміщують ІТ-проєкти в Україні. Відтак обсяги найму нових спеціалістів зменшилися, потребу у фахівцях покривають завдяки резерву. Окрім того, частина спеціалістів ЕРАМ виїхали за кордон, рятуючись від війни, і легалізувалися там.

У першій половині 2023 року лише 8 компаній відкрили нові офіси (проти 27 в попередні пів року). Найбільше нових офісних приміщень і коворкінгів для своїх фахівців в Україні відкрили EPAM і DataArt. Найпопулярніша локація - Полтава.

Кількість фахівців, що нині служать в ЗСУ, за пів року майже не змінилася. Половина компаній мають до 50 таких спеціалістів. 24 компанії з рейтингу зберігають фахівцям у ЗСУ грошову компенсацію. Пів року тому таких було 27. Лише 13 компаній з топ-50 повідомили, що їм вдалося забронювати співробітників з початку повномасштабної війни. Згідно з отриманими даними, заброньовано близько 1200 фахівців. Це лише 1,4 % від загальної кількості айтівців у топ-50. При цьому приблизно половина заброньованих спеціалістів припадають на одну компанію.