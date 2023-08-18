Україна внесла компанію Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited, яка, зокрема, надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної із захоплених територій України міді, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"На території росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)". Власником ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" є зареєстрована у Сингапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн)", - зазначили в НАЗК.

У квітні 2023 року агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (контролюється росіянами) в період із 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

За даними митниці, відвантаження мідного сплаву із заводу здійснювалися через порт Новоросійськ. З вивезеної із захоплених територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

Як зауважили в НАЗК, Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов'язаного з російською війною.

Так, у березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас, проросійські дописи на платформі не видаляються.

Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно.

Як повідомляв Укрінформ, НАЗК направило листи до компаній, які були внесені до переліку міжнародних спонсорів війни, в яких запрошує керівників таких компаній відвідати Україну, щоб побачити наслідки російської агресії на власні очі та обговорити вихід бізнесу з Росії.