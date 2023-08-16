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АНАЛІТИКА

Із України з початку великої війни виїхали та не повернулися 2,4 мільйона українців, – «Опендатабот»

10:27 16.08.2023 |

Економіка, Україна

 

Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, становить 2,4 млн громадян.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що за шість місяців 2023 року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в'їхало - 7,97 млн.

"Така різниця - 230 тис. осіб - майже в 11 разів менша показника першого півріччя торік. Так, тоді Україну покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало. У другому півріччі 2022 люди все ж активніше поверталися до України - тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають аналітики, від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в'їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них - 2,4 млн - громадяни України, решта - іноземці.

Цікаво, що у березні і квітні цього року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік - якраз у період початку літніх відпусток.

Попри все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка становила 27,5%, а протягом усього минулого року - 13,6%.

А іноземців за перше півріччя 2023 року навпаки в'їхало більше, ніж виїхало - на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023-го

Загалом за півтора роки, з січня 2022-го по червень 2023-го, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в'їхали - 23,66 млн осіб.

Варто зазначити, що дані, які "Опендатабот" отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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