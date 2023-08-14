Голова НАДС Алюшина про кадровий резерв: Потрібно буде понад 10 тис. управлінців на всі території, де зараз точаться бойові дії

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що потрібно буде понад 10 тис. управлінців для державної служби на всі території, де зараз тривають бойові дії.

"Попередньо велися консультації з різними представниками, з лідерами Автономної Республіки Крим, з постійним представником президента в Криму. Ми проговорювали, скільки потрібно їм людей. Попередня цифра, яка лунала, - це 50 тис. Ми говоримо зараз тільки про Крим", - сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи кадровий резерв для деокупованих територій.

За її словами, якщо говорити про території, де тривають активні бойові дії або можливі бойові дії, то потрібно констатувати, що звідти люди практично виїхали, і фактично доведеться відновлювати роботу державних органів з нуля.

"Зараз ніхто вам не назве точну цифру. Але це однозначно буде більше ніж 10 тис. управлінців на всі території, де зараз ведуться бойові дії. Це ми говоримо виключно про державну службу. Цифра буде більшою, якщо взяти до уваги кадри для шкіл, лікарень та інших інституцій бюджетної сфери", - зазначила голова НАДС.

Як повідомлялося, 23 травня Кабінет Міністрів схвалив механізм формування резерву співробітників державних органів для роботи на деокупованих територіях. Пріоритетне право матимуть, зокрема, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи, а також особи, які раніше обіймали ці посади.

3 липня на сайті НАДС запущено інформаційний розділ про резерв працівників державних органів для деокупованих територій України.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що існує потреба в 30 тис. учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Пізніше в Міносвіти заявили, що почали формувати кадровий резерв для деокупованих територій, і пообіцяли збільшення зарплати.

На 1 серпня до системи "Резерв для державної служби на деокупованих територіях" подано 1,4 тис. заяв громадян.