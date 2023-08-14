Фінансові новини
- |
- 14.08.23
- |
- 18:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін зобов'язав сайти з продажу е-сигарет перевіряти вік відвідувачів
Кабінет міністрів зобов'язав вебсайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну перевіряти вік відвідувачів. Про це повідомило Міністерство економіки.
"У перелік сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про продаж, обслуговування та комплектовання тютюнових та нікотиновмісних виробів", - йдеться в повідомленні.
Вхід на сайти із продажу тютюнових систем та електронних сигарет буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача.
"Система ідентифікації буде розроблятись", - уточнило міністерство.
Відповідну постанову уряд розробив на виконання вимог закону №1978 про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну.
Мінекономіки вважає, що рішення сприятиме захисту дітей та молоді від шкідливого впливу тютюнових виробів, обмежить доступ до них та використання їх неповнолітніми.
Законодавство України забороняє продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. Перше встановлене порушення карається штрафом 1020 грн. За повторне порушення штраф збільшується вдесятеро і становить 10 200 грн.
16 грудня 2021 року Рада ухвалила закон №1978, який прирівняв будь-які засоби для куріння до звичайних сигарет. З липня 2022 року набули чинності норми антитютюнового закону, згідно з якими заборонили курити електронні сигарети у громадських місцях.
З 11 липня 2023 року в Україні заборонили рекламу девайсів для куріння та продаж е-сигарет з добавками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Міноборони РФ збрехало про «успішний огляд» судна в Чорному морі, - InformNapalm
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
|Пов'язано з F-16. Ігнат назвав ціль російського удару по Коломиї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина готує три інвестпроєкти в Україні на 73 млн євро
|Німецька Pfeifer & Langen купує шостий цукровий завод в Україні
|Банки минулого тижня видали ₴2,1 мільярда доступних кредитів
|З початку року аукціони на Prozorro.Продажі принесли бюджетам близько ₴7,3 мільярда
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо - Держстат
|Верховній Раді пропонують врахувати в законі про меншини рекомендації Венеціанської комісії
Бізнес
|Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive
|Apple здобула тимчасову перемогу над Epic Games у Верховному суді — правила App Store та комісія 30% поки без змін
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом
|Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю
|Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora