Кабмін зобов'язав сайти з продажу е-сигарет перевіряти вік відвідувачів

Кабінет міністрів зобов'язав вебсайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну перевіряти вік відвідувачів. Про це повідомило Міністерство економіки.

"У перелік сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про продаж, обслуговування та комплектовання тютюнових та нікотиновмісних виробів", - йдеться в повідомленні.

Вхід на сайти із продажу тютюнових систем та електронних сигарет буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача.

"Система ідентифікації буде розроблятись", - уточнило міністерство.

Відповідну постанову уряд розробив на виконання вимог закону №1978 про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну.

Мінекономіки вважає, що рішення сприятиме захисту дітей та молоді від шкідливого впливу тютюнових виробів, обмежить доступ до них та використання їх неповнолітніми.

Законодавство України забороняє продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. Перше встановлене порушення карається штрафом 1020 грн. За повторне порушення штраф збільшується вдесятеро і становить 10 200 грн.

16 грудня 2021 року Рада ухвалила закон №1978, який прирівняв будь-які засоби для куріння до звичайних сигарет. З липня 2022 року набули чинності норми антитютюнового закону, згідно з якими заборонили курити електронні сигарети у громадських місцях.

З 11 липня 2023 року в Україні заборонили рекламу девайсів для куріння та продаж е-сигарет з добавками.