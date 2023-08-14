Новий водогін на півдні будують рекордними темпами

Будівництво нового магістрального водогону в Дніпропетровській області, який має забезпечити питною водою Кривий Ріг та інші великі міста, що постраждали від обміління Каховського водосховища, обійдеться не менше ніж у 13,5 млрд грн. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Проєкт передбачає будівництво трьох ланок водогону: Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця (Дніпровська водопровідна станція №2) - Томаківка. Роботи виконують відповідно Автомагістраль-Південь, група компаній Автострада і Ростдорстрой.

"Це один з найбільш амбітних проєктів такого масштабу з часів незалежності", - заявив глава Агентства відновлення.

Найєм розказав, що для будівництва водогону знадобилося 350 кілометрів труб, оскільки на окремих ділянках кладуть від двох до чотирьох паралельних ниток. Українські заводи змогли забезпечити лише чверть від загальної потреби у трубах. Решту імпортують за 100% передоплатою з Польщі, Італії, Румунії та Туреччини.

Ще більша проблема - помпи. Спочатку планувалося, що їх буде лише 14, але через складний ландшафт знадобилося 44.

Одна така помпа виготовляється від 7 до 12 місяців. В України немає стільки часу чекати, тому їх довелося шукати по всьому світу. Зараз вони вже транспортуються до України з Польщі, Швеції та Австрії.

"Остаточна вартість всього проєкту буде визначена лише після проведення експертизи проектно-кошторисної документації для всіх трьох гілок водогону. На цей час очікувана вартість складає близько 13,5 млрд грн", - написав Найєм.

Він запевнив, що ціни будуть публічними, підтверджені митними деклараціями та договорами закупівлі, а обсяг земельних робіт та робіт з облаштування перевірятимуть незалежні інженери-консультанти.

Агентство відновлення вказує, що такого масштабу проєкти зазвичай тривають в межах двох років, але цей водогін хочуть завершити за три-чотири місяці.