Фінансові новини
- |
- 11.08.23
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
Підтримку українським defense tech стартапам на загальну суму приблизно $50 млн почали надавати ще два фонди зі США -The Ukrainian Freedom Fund (UFF) і D3 Venture Capital Firm, повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков на iforum2023.
"Ці два фонди фокусуються саме на військовій тематиці. Обидва мають коріння в США. Інвестор одного з фондів, не можу назвати його ім'я, але він дуже відома людина - громадянин США, інвестор ще одного фонду також громадянин США, але українського походження. Вони вже інвестують в українські стартапи", - сказав Борняков агентству "Інтерфакс-Україна".
На офіційному сайті UFF зазначено, що фонд відновив свою діяльність у відповідь на незаконну агресію РФ проти України. Зокрема, визначено п'ять пріоритетних кампаній: "Підтримайте Україну", "Дрони для захисників", "Навчайте Україну і допомагайте Україні", "Медична допомога для України" та "Автомобілі для оборони". Діяльність UFF офіційно підтримали Рада національної безпеки і оборони України (РНБО), Національна гвардія України, Ділова рада Україна-ЄС, Європейська Бізнес Асоціація та багато інших, ідеться в повідомленні.
На linkedin-сторінці D3 Venture Capital Firm зазначено, що фонд перебуває на ранній стадії і є акселератором для стартапів у сфері оборонних технологій. Він пропонує інвестиції в акціонерний капітал, широке наставництво провідних світових професіоналів оборонних технологій, сприяння співпраці зі Збройними силами України, а також підтримку в зборі коштів.
"Ми зосереджуємося на технологічно орієнтованих стартапах, які працюють із різними оборонними можливостями, пов'язаними з військовим обладнанням і програмним забезпеченням, кібербезпекою та штучним інтелектом. Фонд розглядає стартапи з України та країн-союзників", - ідеться в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Як Нафтогаз та Офіс президента не поділили спадок Медведчука
|«Україна втратить усе»: як Київ має реагувати на погрози президента Сербії
|Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.08.23
|У Нацбанку вважають, що уповільнення інфляції в липні було зумовлено збільшенням пропозиції сирих продуктів харчування
|Дії окупантів призвели до витоку води з першого контуру в другий на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС
|Укренерго заборгувало «Гарантованому покупцю» 25 мільярдів
|ПриватБанк і ЄБРР домовились про гарантію на €60 млн під кредитування українського бізнесу
|США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
Бізнес
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом
|Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю
|Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora
|Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023
|BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою
|Тайванський виробник чіпів TSMC збудує завод у Дрездені