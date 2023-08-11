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Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри

11:59 11.08.2023 |

Економіка, Новини IT

 

Підтримку українським defense tech стартапам на загальну суму приблизно $50 млн почали надавати ще два фонди зі США -The Ukrainian Freedom Fund (UFF) і D3 Venture Capital Firm, повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков на iforum2023.

"Ці два фонди фокусуються саме на військовій тематиці. Обидва мають коріння в США. Інвестор одного з фондів, не можу назвати його ім'я, але він дуже відома людина - громадянин США, інвестор ще одного фонду також громадянин США, але українського походження. Вони вже інвестують в українські стартапи", - сказав Борняков агентству "Інтерфакс-Україна".

На офіційному сайті UFF зазначено, що фонд відновив свою діяльність у відповідь на незаконну агресію РФ проти України. Зокрема, визначено п'ять пріоритетних кампаній: "Підтримайте Україну", "Дрони для захисників", "Навчайте Україну і допомагайте Україні", "Медична допомога для України" та "Автомобілі для оборони". Діяльність UFF офіційно підтримали Рада національної безпеки і оборони України (РНБО), Національна гвардія України, Ділова рада Україна-ЄС, Європейська Бізнес Асоціація та багато інших, ідеться в повідомленні.

На linkedin-сторінці D3 Venture Capital Firm зазначено, що фонд перебуває на ранній стадії і є акселератором для стартапів у сфері оборонних технологій. Він пропонує інвестиції в акціонерний капітал, широке наставництво провідних світових професіоналів оборонних технологій, сприяння співпраці зі Збройними силами України, а також підтримку в зборі коштів.

"Ми зосереджуємося на технологічно орієнтованих стартапах, які працюють із різними оборонними можливостями, пов'язаними з військовим обладнанням і програмним забезпеченням, кібербезпекою та штучним інтелектом. Фонд розглядає стартапи з України та країн-союзників", - ідеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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