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Вартість оренди квартир у Києві в серпні зросла на 10%, у Львові не змінилася - bird
19:51 08.08.2023 |
Медіанні ціни на оренду квартир у Києві зросли в усіх сегментах у серпні, найбільше на однокімнатні квартири - на 10% порівняно з попереднім місяцем, водночас у Львові ціни не змінилися, свідчать дані команди iOS-застосунку для оренди квартир bird.
Згідно з пресрелізом, медіанні ціни на оренду в Києві в серпні для однокімнатних квартир зросли на 10% - до 11 тис. грн, двокімнатних - на 7%, до 16 тис. грн, трикімнатних - на 5%, до 27,5 тис. грн.
Водночас у Львові поки що не спостерігається сезонного підвищення цін, констатують аналітики. Так, медіанні ціни в серпні становлять 15 тис. грн для 1-кімнатних квартир, 16 тис. грн - для 2-кімнатних і 19 тис. грн - для 3-кімнатних квартир.
Bird - перший застосунок для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом. На сьогодні має близько 300 тис. користувачів в App Store із рейтингом 4,9 бала.
До 2022 року bird працював лише в Києві. У Львові почав діяти 13 грудня 2022 року завдяки отриманому компанією гранту від Google. Крім того, торік сервіс запустив застосунок bird у Лондоні та планує запуск у Варшаві.
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