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АНАЛІТИКА

Середня ціна на первинному ринку житла Києва знизилася на 4% у першому півріччі 2023 р. - дослідження

19:29 08.08.2023 |

Економіка

 

Середня ціна на первинному ринку Києва за підсумками січня-червня 2023 року знизилася на 4% порівняно з початком року - до $1955/кв. м, ідеться в дослідженні інвестиційно-девелоперської компанії City One Development.

Як повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна", загалом за підсумками першого півріччя ціни практично повернулися до довоєнного рівня.

Згідно з дослідженням, протягом першого воєнного року середня ціна в Києві на первинному ринку зросла на 4% через подорожчання і дефіцит матеріалів, підвищення ризиків, використання генераторів, ускладнення і подорожчання процесів будівництва. Водночас курс долара зріс із $27 до 37 грн/$, і забудовники збільшили ціни на первинному ринку ЖК у доларовому еквіваленті.

"У першому півріччі 2023 року забудовники були змушені реагувати на скорочення попиту. Середня ціна знизилася на 4% - до $1955/кв. м, хоча курс долара залишився на тому самому рівні, що й на початку року - 37 грн/долар", - прокоментувала аналітик City One Development Олена Ширіна.

При цьому зменшення середньої ціни по ринку переважно за рахунок дорогих сегментів. Преміум-клас знизив ціну на 10% - до $4153/кв. м, бізнес-клас - на 7%, до $2377/кв. м. При цьому в бюджетних сегментах у середньому тривало невелике зростання цін: в економ-класі на 2% - до $1077/кв. м, у комфорт-класі - на 1%, до $1372/кв. м.

"Цінова динаміка відображає стан справ у сегментах. У бюджетних сегментах наявність попиту дає змогу зберігати й підвищувати рівень цін. Скорочення попиту в дорогих сегментах змушує забудовників не лише підвищувати ціни в міру підвищення готовності об'єктів, а й навіть зменшувати цінові діапазони та давати знижки в об'єктах на ранніх і середніх стадіях реалізації", - зазначила Ширіна.

Згідно з дослідженням, триває скорочення обсягу пропозиції. Багато об'єктів розпродано, на ринок виходить незначна кількість нових об'єктів, і зазвичай це відбувається в рамках уже реалізованих проєктів - у складі нових черг будівництва. Для порівняння: до війни в аналітичній базі первинного ринку Києва компанії City One Development булb активнs 192 ЖК, наприкінці 2022 року - 157 ЖК, у середині 2023 року - 151 ЖК.

Загалом на ринку спостерігається уповільнення темпів будівництва: заявлені терміни введення в експлуатацію переносяться на пів року, а на деяких об'єктах - і на триваліший термін.

Серед районів Києва традиційно лідирує Печерський - і за рівнем цін на житло, і за кількістю споруджуваних ЖК. У Печерському районі заявлено до продажу майже таку саму кількість ЖК (28), як на всьому лівому березі столиці (29); водночас ціна на Печерську ($3402/кв. м) майже втричі вища, ніж у середньому на лівому березі ($1207/кв. м).

"Попит на первинному ринку здебільшого залишається відкладеним через ризики ракетних обстрілів, затягування термінів будівництва, скорочення доходів у багатьох потенційних покупців. Люди, які раніше вкладали гроші в будівництво на ранніх етапах, чекають, коли закінчиться війна, коли стабілізується життя. Однак зараз - найвигідніший час, щоб придивитися до забудовників і відзначити компанії, які продовжують реально будувати об'єкти", - прокоментувала Ширіна.

City One Development - інвестиційно-девелоперська компанія, що реалізує комплекс послуг у сфері створення та розвитку об'єктів нерухомості. Серед проєктів компанії в столиці - "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор". Портфель реалізованих проєктів налічує понад 900 тис.кв.м, на етапі будівництва - 600 тис.кв.м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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