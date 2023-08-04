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За програмою «єВідновлення» погоджено виплату допомоги на 463 млн грн
12:44 04.08.2023 |
Українці подали приблизно 33 тис. заявок на отримання допомоги за програмою "єВідновлення", погоджено виплату 463 млн грн для 6 тис. заявників.
"Уже є перші результати: майже 33 тис. заявок, схвалено приблизно 6 тис., майже півмільярда гривень нарахували. Люди роблять ремонти, і механізм працює", - сказав віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков на конференції "Перемога заради майбутнього України: прозорість та ефективність" у Києві в п'ятницю.
Так, у Києві подано 740 заявок на отримання допомоги, з них погоджено - 344, у Бучі - 877 загалом і 491 опрацьована заявка, в Ізюмі - 1 227 і 519 відповідно, у Херсоні - 1 055 і 136.
За даними міністерства, у "Дії" зареєстровано 487 тис. інформаційних повідомлень про пошкодження або руйнування майна.
Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Максимальна сума на один об'єкт - 200 тис. грн.
При органах місцевого самоврядування створено 520 комісій, які розглядають заяви, обстежують пошкоджене житло та ухвалюють рішення про призначення допомоги, яку можна витратити на ремонт житла.
Грошові кошти можна використати на купівлю будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".
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