За перше півріччя 2023 року ціна квадратного метра в житлових комплексах Києва зросла майже на чверть

Ціни догори тягне стан підприємств виробників будівельних матеріалів.

Про це йдеться в дослідженні аналітиків групи компаній DIM.

Так, за перше півріччя 2023 року середньозважена ціна квадратного метра на ліквідні формати житлових комплексів в столиці зросла від 15 до 23% залежно від рівня реального попиту на об'єкт. А, наприклад, собівартість будівництва в категорії комфорт+ виросла на 33%.

Найбільше змінились ціни в комплексах квартальної забудови та багатофункціональних новобудовах із активним статусом будівництва. Саме на них зосереджений фокус уваги платоспроможного попиту зараз.

І, як свідчать результати дослідження, ціни догори тягне невпинне зростання собівартості будівництва, зокрема витрат на будівельні матеріали та будівельно-монтажні роботи.

"Під впливом інфляції та переукладання нових контрактів на постачання по новому курсу валют вартість будівельних матеріалів зросла в середньому від 15 до 53%, а робоча сила здорожчала на 35% через те, що дуже багато працівників призвані до лав ЗСУ і займаються волонтерством", - коментує ситуацію комерційний директор групи компаній DIM Олена Рижова.

За попередніми даними Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, щонайменше 70 великих підприємства, що виготовляють будівельні матеріали, понад 300 середніх і близько 1000 малих наразі втрачені.

"Окупанти постійно грабують підприємства, технологічні лінії нищать, розбирають на металобрухт. Через це ми вимушені шукати нових підрядників - як в Україні, так і за її межами та постійно шукати нові логістичні ланцюжки. Наприклад, зараз йдуть розмови про постачання скла із Туреччини, Польщі, Румунії, Болгарії", - розповідає керівник тендерного відділу групи компаній DIM Дмитро Сандлер.

Галузь виробництва скла через війну постраждала найбільше. Лисичанський склозавод зазнав великих втрат через війну, постачання цього матеріалу в цілому суттєво ускладнилось. Саме тому вартість квадратного метра скла, яке використовується на будівництві, зросла на 98% порівняно з довоєнними показниками.

Суттєве збільшення термінів поставок, кардинальна зміна та ускладнення логістичних ланцюжків продовжують впливати і на решту будматеріалів.

Так, у першому півріччі, за даними аналітиків компанії, бетон вже додав в середньому 6-10% залежно від характеристик, скло 46-53%, паливно мастильні матеріали - 15-20% залежно від характеристик.

"Враховуючи обсяги втрачених або пошкоджених потужностей виробників якісних будматеріалів, подорожчання логістичних ланцюжків через релокацію та інфляційні процеси, до кінця року категорія будматеріалів в структурі витрат на собівартість будівництва цілком прогнозовано може додати ще щонайменше 15%, а окремі матеріали - бетон, скло, паливно мастильні та оздоблювальні матеріали можуть подорожчати ще більше", - переконана Рижова.