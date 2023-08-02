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АНАЛІТИКА

Україна обговорює з Хорватією маршрути до портів для експорту зерна

 

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив з радницею міністра закордонних справ Республіки Хорватія Коліндою Грабар-Китарович питання експорту українського зерна через порти Хорватії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що сторони обговорили можливість експорту українського зерна через порти Хорватії та питання розробки маршрутів до цих портів.

Сольський наголосив на важливості для українських аграріїв компенсації від ЄС за транзит у порти Литви та Латвії, Німеччини, Нідерландів, а також в адріатичні порти - Хорватії, Словенії та Італії.

Сторони також торкнулися теми розмінування сільгоспземель. Грабар-Китарович наголосила, що Хорватія добре розуміє Україну і буде надалі допомагати у розмінуванні.

У зустрічі взяли участь заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик та посол Республіки Хорватія в Україні Аніца Джамич.

Як повідомляв Укрінформ, українські аграрні та бізнес-асоціації звернулись до Європейської комісії з пропозицією оптимізувати альтернативні маршрути ("Шляхи солідарності") експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн.

Зокрема, аграрії пропонують Єврокомісії компенсувати частину витрат європейських перевізників та портів, що здійснюють транзит українського зерна, а також запровадити «зелені коридори» для української сільгосппродукції до морських портів країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії.
Ключові теги: Хорватія
 

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