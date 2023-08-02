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АНАЛІТИКА

Відсьогодні розширюється державна програма іпотечного кредитування «єОселя»

16:11 01.08.2023 |

Економіка

 

Програма іпотечного кредитування «єОселя» з 1 серпня розширюється, відтепер отримати житло у кредит під 7% зможе низка громадян.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Отримати кредит на житло під 7% можуть: українці, які не мають власного житла, або воно менше, ніж 52,5 кв. м для сім'ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім'ї. Ветерани та члени їх родин, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів та Захисників і Захисниць України. Внутрішньо переміщені особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основні умови наступні: фіксована річна ставка у гривні - 7%, перший внесок - від 20%, термін кредитування - до 20 років.

Придбати можна квартиру в будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Крім того, тепер взяти іпотеку можна й у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. На тих територіях, які не перебувають в окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії.

Як повідомляв Укрінформ, взимку Міністерство цифрової трансформації повноцінно запустило в застосунку Дія послугу доступного кредитування "єОселя", в межах якої українці можуть оформити іпотеку на отримання житла.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Від початку роботи "єОселі" вони видали понад 3 млрд грн кредитів. Завдяки цьому більш ніж 2,2 тисячі українських родин вже придбали власне житло.
 

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