Орендна активність на ринку офісів Києва в I півріччі 2023 р. на 51% перевищила результат усього 2022 р. - дослідження

У першому півріччі 2023 року укладено угод оренди для 69 тис. кв. м офісів у Києві, що на 51% більше ніж за весь 2022 рік, випливає з дослідження CBRE.

"Це не ті обсяги, які ми бачили до війни. Але орендарі наростили активність на ринку на тлі привабливих знижок і можливості підвищити якість своїх офісів", - повідомила старший консультант з офісної нерухомості CBRE Анастасія Качан на конференції "Аналітика українського ринку нерухомості: перше півріччя 2023 року".

За її словами, більша частина категорій орендарів знизила активність у 2022-2023 рр. - FMCG, бізнес-послуги, оптова торгівля, медицина. Водночас є зростання запитів з боку компаній публічного сектору та недержавних громадських організацій. До війни ці орендарі давали до 5% угод оренди, зараз у них майже 30%. Щодо IT-сектора, то він зміг зберегти лідерські позиції, торік його частка знизилася з 45% до 32%, зараз вона становить близько 47%.

Нова пропозиція незначна: за перше півріччя ринок офісної нерухомості поповнився лише 13 тис. кв. м, що на 86% менше за обсяг нової пропозиції першого півріччя 2022 року.

"Зараз тільки добудовуються об'єкти, розпочаті до війни, і, ймовірно, така ситуація триватиме досить довго, враховуючи рівень вакантності", - повідомила Качан.

На кінець першого кварталу 2023 року вакантні 26,4% (+0,4% порівняно з початком 2023 року). При цьому вакантність в офісних центрах класу В зменшилася з 29,2% до 28%, у класі А зросла з 22,3 до 24%.

Експерт пояснила зростання вакантності в класі А насамперед виведенням наприкінці минулого року значного обсягу нової пропозиції класу А.

Ефективна прайм-ставка стабілізувалася на рівні $21/кв. м/міс.

Щодо термінів договорів, то Качан відзначила готовність бізнесу планувати в середньостроковій перспективі в умовах війни.

"Минулого року частіше переукладали договори на три-шість місяців з очікуванням, що війна незабаром закінчиться. У 2023 році умови фіксують "до кінця воєнного часу", де прописується "воєнна ставка" і є домовленість, що після війни її буде переглянуто з урахуванням ринкових умов",- повідомила Качан.

Навесні CBRE провела дослідження планів компаній на свої офіси. Більша частина, 56%, має намір зберегти обсяги, хтось домовляється про більш пільгові умови оренди, частина нічого не робить. 13% повідомили, що будуть частково скорочувати офіс, 12% розглядають переїзд у коворкінг, 12% закривають/відмовляються від офісу, 4% думають про суборендарів, 3% хочуть переїхати в дешевший офіс.

При цьому актуальна відвідуваність офісу коливається від 15-20% до 50+%, залежно від моделі бізнесу.

Фактори під час вибору нового офісу залишилися незмінними. Головні вимоги: обладнане бомбосховище, віддаленість від критичної інфраструктури, енергоавтономність.

"З огляду на невизначеність з енергозабезпеченням протягом опалювального сезону 2023 року ми очікуємо зростання відвідуваності восени-взимку", - повідомила Качан.

CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої 2022 року становив $30,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, входить до списку 500 найбільших у світі компаній.

Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Український офіс CBRE відкрито в січні 2008 року, він є частиною афілійованої мережі компанії.