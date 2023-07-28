Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Середня мінімальна ціна в новобудовах Києва зросла на третину до довоєнного показника - «ЛУН»

17:51 28.07.2023 |

Економіка

 

Середня мінімальна ціна 1 кв. м у новобудовах Києва в липні зросла на 33%, у столичній області - на 36% порівняно з довоєнним січнем 2022 року, в Україні в лідерах зростання - Львів та Ужгород, випливає з дослідження порталу "ЛУН".

"У Києві середня мінімальна ціна зросла на 33% у липні порівняно з довоєнним січнем 2022 року. У Київській області - трохи вище, на 36%. Загалом зростання плюс-мінус збігається зі зростанням курсу долара", - розповіла директорка з розвитку бізнесу "ЛУН" Олена Унаньян, презентуючи звіт на конференції "Аналітика українського ринку нерухомості: перше півріччя 2023 року" в п'ятницю.

За її словами, середня мінімальна ціна 1 кв. м. у новобудовах Києва в липні 2023 року становила 46,5 тис. грн, у Київській області - 33,3 тис. грн.

У лідерах за зростанням мінімальної ціни за 1 кв. м - Львів (+79%, до 46,5 тис. грн), Ужгород (+79%, до 39,1 тис. грн) та Івано-Франківськ (+77%, до 25,3 тис. грн).

За даними "ЛУН", у Дніпрі зростання мінімальної ціни 1 кв. м із січня 2022 року становило 43% - до 40 тис. грн. Водночас аналітики порталу зафіксували поступове зниження ціни: з жовтня-022 року до липня-2023 падіння становило близько 10%.

В Одесі середня мінімальна ціна 1 кв. м знизилася на 36% - до 35,4 тис. грн. На одеському ринку зниження ціни фіксується з березня поточного року і станом на липень падіння становило 7%, зазначила Унаньян.

Згідно з дослідженням, попит на житло в Україні повільно відновлюється. За даними відвідуваності порталу "ЛУН", у липні показник по країні відновився до 50% до довоєнного. При цьому в Києві відвідуваність становить 41%, у Київській області - 44%, у Львові - 70%, в Одесі - 41%. Водночас відвідуваність порталу в Івано-Франківську в липні навіть перевищила довоєнний показник на 3%.

Загалом з кінця 2022 року відвідуваність порталу "ЛУН" станом на липень 2023 року зросла на 94%. Кількість звернень потенційних покупців до відділів продажу збільшилася на 84%, йдеться у звіті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2584
  0,4644
 1,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0427  0,11 0,30 37,7963  0,17 0,45
EUR 40,9043  0,04 0,10 41,8683  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес