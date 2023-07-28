Середня мінімальна ціна в новобудовах Києва зросла на третину до довоєнного показника - «ЛУН»

Середня мінімальна ціна 1 кв. м у новобудовах Києва в липні зросла на 33%, у столичній області - на 36% порівняно з довоєнним січнем 2022 року, в Україні в лідерах зростання - Львів та Ужгород, випливає з дослідження порталу "ЛУН".

"У Києві середня мінімальна ціна зросла на 33% у липні порівняно з довоєнним січнем 2022 року. У Київській області - трохи вище, на 36%. Загалом зростання плюс-мінус збігається зі зростанням курсу долара", - розповіла директорка з розвитку бізнесу "ЛУН" Олена Унаньян, презентуючи звіт на конференції "Аналітика українського ринку нерухомості: перше півріччя 2023 року" в п'ятницю.

За її словами, середня мінімальна ціна 1 кв. м. у новобудовах Києва в липні 2023 року становила 46,5 тис. грн, у Київській області - 33,3 тис. грн.

У лідерах за зростанням мінімальної ціни за 1 кв. м - Львів (+79%, до 46,5 тис. грн), Ужгород (+79%, до 39,1 тис. грн) та Івано-Франківськ (+77%, до 25,3 тис. грн).

За даними "ЛУН", у Дніпрі зростання мінімальної ціни 1 кв. м із січня 2022 року становило 43% - до 40 тис. грн. Водночас аналітики порталу зафіксували поступове зниження ціни: з жовтня-022 року до липня-2023 падіння становило близько 10%.

В Одесі середня мінімальна ціна 1 кв. м знизилася на 36% - до 35,4 тис. грн. На одеському ринку зниження ціни фіксується з березня поточного року і станом на липень падіння становило 7%, зазначила Унаньян.

Згідно з дослідженням, попит на житло в Україні повільно відновлюється. За даними відвідуваності порталу "ЛУН", у липні показник по країні відновився до 50% до довоєнного. При цьому в Києві відвідуваність становить 41%, у Київській області - 44%, у Львові - 70%, в Одесі - 41%. Водночас відвідуваність порталу в Івано-Франківську в липні навіть перевищила довоєнний показник на 3%.

Загалом з кінця 2022 року відвідуваність порталу "ЛУН" станом на липень 2023 року зросла на 94%. Кількість звернень потенційних покупців до відділів продажу збільшилася на 84%, йдеться у звіті.