Вакантність у столичних бізнес-центрах класу А в першому півріччі підвищилася до 27,4% - UTG

Вакантність у столичних бізнес-центрах класу А в першому півріччі підвищилася до 27,4% (+8,7%) з початку року, повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними дослідження UTG, триває зростання вакантності, хоч і меншими темпами, у класі В - до 20,2% (+4,1%) і С - до 14,5% (+7,7%).

При цьому орендні ставки в столичних бізнес-центрах після значного зниження до кінця 2022 року до середини 2023 року певним чином стабілізувалися.

"Оренда в офісних центрах класу А становить $19,9 кв. м/місяць, що на 1,8% нижче за показник початку року. У класі В і С середні ставки просіли приблизно на 4% - до $11,8 і $9,7 кв. м/місяць відповідно", - повідомив Олійник.

Таку стабілізацію експерт пояснив тим, що один з основних клієнтів офісних центрів, компанії ІТ сфери України, продемонстрували стійкість.

"За підсумками 2022 року комп'ютерні, інформаційні та телекомунікаційні послуги сягнули $3,713 млрд, становивши 40,5% обсягу експорту послуг, або 6,96% усього експорту України. Незважаючи на складність залучення нових клієнтів, скорочення ІТ-галузі становило лише 7,9%, тоді загальний експорт товарів і послуг впав на 34,06%. Цього року спостерігається продовження тренду", - пояснив Олійник.

Проте, він прогнозує продовження негативних трендів на ринку офісної нерухомості. За його словами, до кінця цього року доходи сектору комп'ютерних та інформаційних послуг, найімовірніше, продовжать скорочуватися, як і локальні робочі місця, а також продовжиться відтік персоналу за кордон. При цьому заморожування девелоперської активності (зараз добудовують об'єкти, розпочаті до війни) призведе до незначної стабілізації ставок оренди та вакантності.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.