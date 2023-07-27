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АНАЛІТИКА

Будівництво відновили 75% ЖК в Україні, відновили продаж 82% - «ЛУН»

11:04 27.07.2023 |

Економіка

 

Роботи на будівельних майданчиках відновили в середньому 75% житлових комплексів (ЖК) в Україні, при цьому 82% відновили продаж, свідчить статистика порталу "ЛУН".

Згідно з дослідженням, представленим на конференції "Аналітика українського ринку нерухомості: перше півріччя 2023 року", дедалі більше девелоперів відновлюють будівництво. На сьогодні 75% ЖК відновили роботи на будмайданчиках, тоді як наприкінці минулого року цей показник становив 69%.

Лідерами з відновлення будівельних робіт є західні та центральні області України, де кількість активних будмайданчиків становить 88-96%. При цьому в Києві відновили будівництво 62% житлових комплексів, в області - 68%. Низькі темпи відновлення будівельних робіт показують Харківська (19%), Миколаївська (35%), Запорізька (32%) області.

За даними "ЛУН", на 25 липня продаж відкрили 82% новобудов із 1772 проєктів, які продавалися до початку повномасштабного вторгнення. Цей показник відповідає даним червня, і є найвищим з 24 лютого 2022 року.

Найактивніше продажі відкриваються в західних областях України: у Закарпатській області продаються 98% житлових комплексів, Івано-Франківській - 97%, Львівській - 94%. Високі показники також у Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій областях (понад 90% відкритих продажів). У Києві та області показник становить 79% і 80% відповідно.

Найменше ЖК, що продаються, у Миколаївській області (67%), Запорізькій (40%) і Харківській (19%).

При цьому частина девелоперів завершили продаж під час повномасштабної війни. За даними "ЛУН", в Україні було розпродано 218 житлових комплексів, найбільше у Львівській області (46), Києві та Київській області (20 і 25 відповідно), а також в Одеській (23), Івано-Франківській (20) та Закарпатській (14) областях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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