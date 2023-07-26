Кабмін виділив понад 3,5 млрд грн на нову програму будівництва і відновлення інфраструктури та житла

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 25 липня, ухвалив рішення про виділення коштів Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлових будинків і споруд, повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

Згідно з рішенням Кабміну, на безповоротній основі з фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено 3 млрд 556 млн 18,76 тис. грн.

"Затверджено перелік проєктів (об'єктів, заходів), які фінансуються за рахунок коштів, та обсяги коштів для їх фінансового забезпечення. Визначено напрями, за якими виділятимуться кошти Фонду, та умови їх використання", - написав Мельничук у телеграм-каналі.