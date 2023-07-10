Держмолодьжитло за 6 міс. уклало 222 договори на купівлю доступного житла

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) у січні-червні 2023 року уклав із громадянами 222 договори на придбання доступного житла, повідомила його пресслужба.

За даними відомства, за пів року молодим сім'ям видано 137 пільгових довгострокових кредитів. Із них 15 позик профінансували місцеві бюджети, 122 - за рахунок коштів Держмолодьжитла.

Іншим категоріям населення в січні-червні видано 85 іпотечних кредитів, з яких 76 фінансувалися за рахунок гранту уряду Німеччини через банк KfW за програмою "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб", дев'ять кредитів - за кошти місцевих бюджетів.

Сумарно за всіма програмами за шість місяців житло придбали 17 родин учасників АТО/ООС та 87 родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як повідомило Держмолодьжитло, загальний обсяг виданих кредитів у першому півріччі становив 371,4 млн грн.

Як повідомлялося, проєкт "Житлові приміщення для ВПО" фінансується коштом EUR25,5 млн гранту уряду Німеччини, який надано в рамках міжурядової угоди через KfW. У травні 2023 року донори погодили надання додаткового гранту в розмірі EUR17 млн на реалізацію програми.