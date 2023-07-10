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Кредит під 7%. В серпні «єОселя» стане доступною для більшої кількості українців

12:26 10.07.2023 |

Економіка

 


З 1 серпня збільшується кількість українців, які матимуть змогу отримати житло за програмою іпотечного кредитування "єОселя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть:

* ветерани війни та члени їх сімей;
* учасники бойових дій;
* особи з інвалідністю внаслідок війни;
* сім'ї загиблих ветеранів та захисників, а також захисниць України;
* внутрішні переселенці;
* люди, які не мають власного житла;
* ті, у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім'ї з однієї особи та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім'ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

"Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 липня 2023 року", - додає пресслужба.

Зазначається, що у разі бажання придбати житло, яке будується, це можна зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

"У рамках "єОселі" допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту", - пише Мінекономіки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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