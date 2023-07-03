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У будівельній галузі України прогнозують зростання робочих місць - Мінвідновлення
18:04 03.07.2023 |
Уперше з 24 лютого 2022 року будівельні компанії планують наростити чисельність працівників, повідомляє пресслужба Мінвідновлення.
Як наголошується в пресрелізі, такі позитивні настрої зафіксовано в проведеному в червні 2023 року Нацбанком України дослідженні "Індекс очікувань ділової активності підприємств".
Згідно з опитуванням, будівельні компанії очікують зростання обсягів будівництва, кількості нових замовлень, а також збільшення закупівлі сировини та матеріалів.
За даними дослідження, український бізнес третій місяць поспіль позитивно оцінює результати своєї діяльності, що свідчить про поступову адаптацію до складних умов повномасштабного російського вторгнення.
Активізації бізнес-процесів сприяють налагодження виробничих і логістичних ланцюгів, поліпшення інфляційних і курсових очікувань, а також пожвавлення внутрішнього попиту.
Зазначається, що ділові очікування будівельного бізнесу покращилися завдяки розширенню західної логістики, будівництву та відновленню доріг, а також внаслідок погодних умов.
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