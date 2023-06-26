Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в першому кварталі зріс на 8,4% - Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-березні 2023 року збільшився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 22,1 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у березні-2023 індекс будівельних робіт становив 233,1% показника березня-2022. Водночас у березні до лютого поточного року індекс зріс на 37,9%.

Як повідомив Держстат, у першому кварталі 2023 року до січня-березня 2022-го скорочення обсягів будівельних робіт спостерігалося в житловому будівництві - на 13,65%, до 3,88 млрд грн (70,4%) і в нежитловому - на 0,16%, до 5,74 млрд грн (80,7%), тоді як у сегменті інженерних споруд обсяг будівельних робіт зріс на 23,11%, до 12,48 млрд грн (99,6%).

Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 46,5%, ремонту - 31,3%, реконструкції та технічного переоснащення - 22,2%.

Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані показники наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де точаться (точаться) бойові дії.