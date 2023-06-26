Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в першому кварталі зріс на 8,4% - Держстат

16:35 26.06.2023 |

Економіка

 

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-березні 2023 року збільшився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 22,1 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у березні-2023 індекс будівельних робіт становив 233,1% показника березня-2022. Водночас у березні до лютого поточного року індекс зріс на 37,9%.

Як повідомив Держстат, у першому кварталі 2023 року до січня-березня 2022-го скорочення обсягів будівельних робіт спостерігалося в житловому будівництві - на 13,65%, до 3,88 млрд грн (70,4%) і в нежитловому - на 0,16%, до 5,74 млрд грн (80,7%), тоді як у сегменті інженерних споруд обсяг будівельних робіт зріс на 23,11%, до 12,48 млрд грн (99,6%).

Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 46,5%, ремонту - 31,3%, реконструкції та технічного переоснащення - 22,2%.

Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані показники наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де точаться (точаться) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9238
  0,1500
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6462  0,01 0,03 37,3662  0,02 0,05
EUR 40,0912  0,08 0,20 41,0085  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес