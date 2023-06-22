Шмигаль: 400 міжнародних компаній долучилися до «коаліції інвестицій» в Україну

Україна формує міжнародну коаліцію для інвестицій в Україну "Ukraine business compact".

Про це, як пише "Європейська правда", заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції щодо результатів міжнародної конференції щодо відбудови України "Ukraine Recovery".

За його словами, у коаліцію для інвестицій в Україну "Ukraine business compact" вже долучилися 400 міжнародних компаній.

Для того, аби бізнес впевненіше почувався в Україні, уряд планує перезапустити ринок страхування.

"Ми розуміємо, що для відновлення приватних інвестицій нам необхідно створити діючий та ефективний інструмент страхування військових ризиків. Разом з ЄС, Норвегією, Швейцарією та ЄБРР ми підписали угоду про спільну роботу в цьому напрямку. Ми перезапустимо ринок страхування", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в України уже є перемога на цьому шляху.

"Багатостороннє агентство з гарантій та інвестицій MIGA [Multilateral Investment Guarantee Agency] групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні. І відповідна угода була підписана з німецьким банківським холдингом ProCredit", - зазначив глава українського уряду.

Під час конференції українська делегація, за словами прем'єра, весь час наголошувала, що приватний бізнес, приватний сектор буде в центрі відбудови.

"Ми пропонуємо перспективні галузі для інвестицій. Ми пропонуємо конкретні проєкти та співпрацю. Під час конференції підписали низку угод у різних сферах. Це дуже перспективні напрямки, коли міжнародні компанії будуть заходити на ринок України. І дуже важливо, що матимуть зразу українських партнерів на вході", - додав Денис Шмигаль.