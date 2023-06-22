Україна та партнери створять Програму гарантій для перезапуску ринку страхування

Міністерство економіки разом з міжнародними партнерами розпочали роботу над створенням Програми гарантій для перезапуску ринку страхування та перестрахування для відновлення України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Міністерство економіки спільно з міжнародними партнерами домовились про початок роботи над створенням Програми гарантій відновлення України (Ukraine Recovery Guarantee Facility), яка буде сприяти забезпеченню страхування приватного сектора від воєнних ризиків. На першому етапі робота Програми має зосередитись на страхуванні торгових операцій, але згодом буде розширюватись на страхування інвестицій", - йдеться в повідомленні

У Мінекономіки зазначають, що це закріплено у багатосторонньому листі про наміри, який підписали перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, а також представники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Єврокомісії, Швейцарії, Норвегії та інших країн під час Конференції з питань відновлення України-2023 (URC-2023), яка проходить у Лондоні.

«Уряд України намагається розпочати масштабне відновлення країни не чекаючи закінчення війни. Ми розуміємо, що основою для цієї відбудови має стати приватний капітал, який в свою чергу потребує надійний захист від воєнних ризиків. Тому ми вітаємо зусилля партнерів, які спрямовані на створення гарантійних механізмів, що допоможуть відновити ринок приватного страхування в Україні. Адже це, в свою чергу, сприятиме залученню інвесторів для відновлення зараз, а також забезпечить довгострокову реконструкцію країни», - наголосила Свириденко.

Сторони домовились розглянути можливості залучення донорської підтримки, включаючи гранти та інші інструменти розподілу ризиків, а також максимального використання існуючої інфраструктури страхової галузі для підтримки створення Програми гарантій відновлення України та в подальшому її розширення.

Також буде обговорено можливість створення окремої платформи для налагодження діалогу та обміну інформацією між ключовими гравцями страхового ринку.

Як повідомляв Укрінформ, багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) Групи Світового банку почало надавати гарантії для страхування воєнних ризиків в Україні із Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).