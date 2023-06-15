Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг нового будівництва житла в першому кварталі скоротився на 8,8% - Держстат

21:31 14.06.2023 |

Економіка

 

Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), у січні-березні 2023 року скоротилася на 8,8% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 1,21 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, за звітні три місяці загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків становила 1 млн 19 тис. кв. м (98% загального обсягу). При цьому кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках знизилася на 17% - до 14,2 тис.

Найбільший обсяг нового будівництва в першому кварталі 2023 року зафіксовано в Київській області, де показник скоротився на 6,6% порівняно з першим кварталом минулого року, і становив 349,3 тис. кв. м.

Водночас найбільше зростання обсягу нового будівництва проти січня-березня-2022 показали Одеська область - у 7,1 раза, до 64,4 тис. кв. м, Чернівецька - у 6 разів, до 58,2 тис. кв. м та Івано-Франківська області - у 5,1 раза, до 210,8 тис. кв. м.

Скорочення в цьому сегменті зафіксовано у Львівській області - у 2,6 раза (114 тис. кв. м), Рівненській - у 8,6 раза (6,9 тис. кв. м) і Хмельницькій - у 1,7 раза (70,6 тис. кв. м).

Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де тривають (тривали) бойові дії. Крім того, в низці областей і Києві дані не публікуються з метою виконання закону "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики в частині статистичної конфіденційності.

Як повідомлялося, обсяг нового будівництва житла в Україні 2022 року скоротився в 1,9 раза і становив 6,67 млн кв. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5069
  0,0348
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8574  0,06 0,16 37,3759  0,07 0,18
EUR 39,8300  0,13 0,32 40,6007  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес