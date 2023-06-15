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Обсяг нового будівництва житла в першому кварталі скоротився на 8,8% - Держстат
21:31 14.06.2023 |
Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), у січні-березні 2023 року скоротилася на 8,8% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 1,21 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними статвідомства, за звітні три місяці загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків становила 1 млн 19 тис. кв. м (98% загального обсягу). При цьому кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках знизилася на 17% - до 14,2 тис.
Найбільший обсяг нового будівництва в першому кварталі 2023 року зафіксовано в Київській області, де показник скоротився на 6,6% порівняно з першим кварталом минулого року, і становив 349,3 тис. кв. м.
Водночас найбільше зростання обсягу нового будівництва проти січня-березня-2022 показали Одеська область - у 7,1 раза, до 64,4 тис. кв. м, Чернівецька - у 6 разів, до 58,2 тис. кв. м та Івано-Франківська області - у 5,1 раза, до 210,8 тис. кв. м.
Скорочення в цьому сегменті зафіксовано у Львівській області - у 2,6 раза (114 тис. кв. м), Рівненській - у 8,6 раза (6,9 тис. кв. м) і Хмельницькій - у 1,7 раза (70,6 тис. кв. м).
Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де тривають (тривали) бойові дії. Крім того, в низці областей і Києві дані не публікуються з метою виконання закону "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики в частині статистичної конфіденційності.
Як повідомлялося, обсяг нового будівництва житла в Україні 2022 року скоротився в 1,9 раза і становив 6,67 млн кв. м.
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