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Кабмін затвердив порядок реєстрації права власності на недобудовану нерухомість
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запровадив механізм реалізації закону "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".
Про це повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.
"В Україні створено правовий механізм для гарантування державою прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості. Імплементація цього закону дасть змогу захистити людей, які вкладають кошти в будівництво квартири, від недоброчесних забудовників" - зазначила Шуляк.
Це, за словами депутатки, має відновити довіру до забудовників.
"Прозорий ринок первинної нерухомості та відновлення довіри до будівельних компаній - наша спільна маленька внутрішня перемога", - повідомила Шуляк.
Тепер, згідно із положеннями закону, забудовник, який захоче продавати квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення чи паркомісця, має обов'язково зареєструвати кожен із цих об'єктів як спеціальний об'єкт майнового права в розділі реєстру речових прав.
Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів.
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