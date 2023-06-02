Фінансові новини
- |
- 02.06.23
- |
- 17:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
43% українських компаній сфери нерухомості планують реалізацію зарубіжних проєктів у 2023 році - URE Club
14:28 02.06.2023 |
Відкриття офісу за кордоном у 2023 році планують 21,6% компаній сфери нерухомості, а реалізацію зарубіжних проєктів - 43,1%, прокоментувала опитування професійної бізнес-спільноти співзасновниця URE Club Ольга Соловей агентству "Інтерфакс-Україна".
"Під час опитування, проведеного URE Club навесні 2023 року, ми цікавилися планами реалізації проєктів нерухомості за межами України. 43,1% опитуваних ствердно відповіли на наше запитання, а ще 19,6% компаній не змогли надати своєї відповіді. Такий високий рівень можна пояснити насамперед відповідями архітектурних бюро, для яких експансія на нові ринки можлива завдяки специфіці їхньої роботи. Але й девелоперські команди не відстають у своїх прагненнях розвитку", - повідомила Соловей.
Водночас відкриття офісу за кордоном планує менша кількість респондентів (21.6%), не розглядають такої можливості 62,7%, вагалися з відповіддю 15,7%.
Учасників опитування, які відповіли позитивно про плани розвитку проєктів нерухомості за кордоном, просили додатково вказати, які країни розглядають для таких проєктів. "Звичайно, у фокусі країни Євросоюзу, особливо Польща та Німеччина, спостерігається інтерес до таких країн, як Іспанія, Італія, Чорногорія, Туреччина, Чехія, де є потенціал розвитку житлових інвестиційних проєктів. Також учасники опитування називали ОАЕ і США як найцікавіші напрями інвестицій", - повідомила Соловей.
В опитуванні Українського клубу нерухомості (URE Club) взяли участь девелоперські та будівельні компанії, компанії з управління проєктами, архітектурні та сервісні компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
|ВРП призначила всіх членів ВККС
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії - Укренерго
|Україна засіяла ярими зерновими 100% від плану, соняшником - 89,4% і соєю - 94,5% - Мінагрополітики
|Держбюджет України за 5 міс.-2023 отримав $19,8 млрд зовнішнього фінансування - Мінфін
|Топ-25 геймдев-компаній України: зменшення кількості українських фахівців на 12,7% (понад 1300 осіб) та релокейт робітників за кордон
|Велика Британія призупинила дію мит на український прокат ще на рік
|Надходження до держбюджету від ОВДП з початку року перевищили виплати на 77 мільярдів
Бізнес
|Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях
|BMW презентувала оновлену 5 серію
|Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android
|Надія на порятунок людства. Науковці знайшли ліки проти супербактерій, їм допоміг штучний інтелект
|СПГ-танкери хочуть змусити втрачати менше газу
|Німецький стартап залучив початкові інвестиції на «революційний» пристрій для електрогенерації
|Євросоюз і США домовилися про єдиний стандарт зарядки для електровантажівок