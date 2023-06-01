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АНАЛІТИКА

В Україні відновлюються темпи введення житла в експлуатацію

23:10 31.05.2023 |

Економіка

 

Обсяги введеного в експлуатацію житла за перший квартал 2023 року досягли рівня 2019 року.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики, передає ЛУН.

В Києві здано в експлуатацію 172,8 тис м² житла, що на 36% менше, ніж за перший квартал минулого року, але більше, ніж було введено в перших кварталах 2020-го і 2021-го.

У 2020 році за аналогічний період в столиці було введено в експлуатацію 88,2 тис м², у 2021 році - 145,1 тис м², а у 2022 році - 269,3 тис м².

У Львівській області ввели 170,4 тис м², що на 34% більше, ніж в першому кварталі минулого року, але менше, ніж вводили в 2018-2021 роках за цей період. В Одеській області в першому кварталі ввели на 20% менше, ніж минулого року.

Високі показники у Вінницькій області: там, за даними ДССУ, всього за перший квартал вже ввели 342,4 тис м², це 85% від того що ввели за весь минулий рік і трохи більше, ніж за весь 2020 рік.

В Україні відновлюються темпи введення житла в експлуатацію

 

Позитивна динаміка спостерігається в Дніпропетровській області, де за перший квартал ввели хоч і менше, ніж вводили до повномасштабного вторгнення, проте вже майже половину від того, що ввели за весь минулий рік.

"Враховуючи сезонність будівельних робіт, найбільший сплеск очікується у другому та третьому кварталі року, але все залежить в першу чергу від активності бойових дій та кількості обстрілів", - йдеться у пресрелізі ЛУН.

"Високі обʼєми введення в експлуатацію повʼязані, зокрема, з тим, що завершують будинки, розпочаті ще до війни. Незважаючи на позитивну динаміку, можна очікувати дефіцит нового житла в майбутньому. Нові комплекси і нові черги запускаються, але відчутно менше за довоєнні темпи", - заявив маркетинг директор ЛУН Денис Суділковський.

За матеріалами: Економічна правда
 

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