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АНАЛІТИКА

Про скорочення персоналу повідомили 62,8% компаній ринку нерухомості України - URE Club

11:41 31.05.2023 |

Економіка

 

Про скорочення персоналу від 10% до 50% повідомили 62,8% компаній ринку нерухомості України, прокоментувала опитування професійної бізнес-спільноти співзасновниця URE Club Ольга Соловей агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами опитування, проведеного URE Club навесні 2023 року, після початку війни 27,7% респондентів скоротили штат удвічі, 35% не змінили кількості працівників і лише 2% компаній наростили штат.

"Персонал компаній - головний актив. Після завершення 2022 року стало зрозуміло, що перша реакція ринку та суттєве скорочення кількості працівників або виплат, надалі стануть критичним фактором відновлення", - вважає Соловей.

У дослідженні наголошується, що значна частка співробітників після 24 лютого змінили своє постійне місце роботи на тероборону та ЗСУ. Наприклад у компанії "Інтергал-Буд", за приблизними підрахунками, у 2022 році майже половина працівників компанії (і генпідрядники, і бекофіси тощо) так чи інакше долучились до захисту країни; у "Київміськбуд" у лавах ЗСУ і ТРО понад 60% працівників, включно з віцепрезидентами компанії. У компанії City One Developement орієнтовна частка співробітників, які вступили до ЗСУ і ТРО, - 25%.

Щодо оплати, то, за деякими непублічними даними, крім працівників, яких мобілізували у 2022 році, з березня 2022 року майже 75% працівників галузі відправили у відпустки без збереження оплати або суттєво знизили оплату праці.

Соловей додала, що попри незначне пожвавлення на початку літа минулого року і відновлення робіт на деяких майданчиках уже в третьому кварталі 2022 року, будівельний ринок уповільнив роботу в очікуванні важкої зими. Загалом по столичному ринку кількість вакансій у третьому кварталі була на 82% нижчою від довоєнної за той самий період. Жоден із лідерів будівельного ринку Києва не відновив набору нових працівників.

Водночас у 2023 році посилився тренд на відновлення активності. Згідно з опитуванням, половина компаній повідомила про намір нарощувати штат на 10-30%, майже 8% опитаних планують збільшити кількість працівників більше ніж на 30%, 31% - утримати кількість працівників на наявному рівні.

"Про повернення розміру виплат і кількості працівників на рівень 2021 року говорити ще рано. 10% компаній, як і раніше, у процесі скорочення штату. І доцільність таких рішень очевидна, і для компаній у сфері будівництва, ринок якого за своїми обсягами скоротився в десятки разів, і для компаній у сфері управління об'єктами нерухомості та сервісних компаній", - вважає Соловей.

Іще одним важливим фактором ринку праці є частка штатних співробітників, які через небезпеку сьогодні перебувають або за кордоном, або в інших містах.

Результати опитування показали, що у 76% компаній є співробітники, які працюють віддалено. Серед 23% опитаних, які повідомили, що не мають дистанційних працівників, більшість представляє компанії, де робочий функціонал обумовлює фізичну присутність на об'єктах нерухомості.

В опитуванні Українського клубу нерухомості (URE Club) взяли участь девелоперські та будівельні компанії, компанії з управління проєктами, архітектурні та сервісні компанії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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