Обсяг орендної активності офісної нерухомості Києва за I кв. перевищив 45 тис. кв. м - CBRE Ukraine

Обсяг орендної активності за січень-березень 2023 року становив майже 45,4 тис. кв. м, що рівноцінно обсягу всього 2022 року з 45 тис. кв. м, повідомив керуючий партнер CBRE Ukraine Радомир Цуркан під час архітектурно-будівельного бізнес-форуму "Відбудова країни. Стратегія змін для архітекторів, девелоперів та забудовників".

"Обсяг орендної активності за квартал становив майже 45 тис. кв. м, що рівноцінно обсягу всього 2022 року. Стрімкий сплеск орендної активності був зумовлений насамперед переїздом орендарів у прайм-локації або нові будівлі класу А, що пропонують привабливі умови оренди", - сказав він.

Загалом, за словами експерта, український ринок офісної нерухомості не виправдав негативних прогнозів початку війни, а швидко адаптувався до нових реалій, хоча й залишався обмеженим через воєнну агресію.

"Така адаптація була зумовлена насамперед досвідами подолання попередніх криз, як-от події 2008 року, початок воєнних дій на Донбасі у 2014-2015 роках чи тривалі впродовж 2020-2021 рр. локдауни. Тож, долаючи протягом 2022 року абсолютно нові виклики - початок повномасштабного вторгнення разом із масованими ракетними ударами та блекаути, - ринок відповідав на сталий запит усіх українців - продовжувати діяльність і працювати, попри все", - наголосив Цуркан.

Проте він застеріг оцінювати оптимістичні показники поглинання в першому кварталі 2023 року як стійку ринкову тенденцію. За його оцінками, ця цифра відображає обсяг завершених угод, розпочатих у другій половині 2022 року.

У структурі оренди продовжує домінувати IT-сектор, на який у першому кварталі 2023 року припали 73% орендованих площ і значна частка переїздів. На другому місці за орендною активністю - публічний сектор (15%), на третьому - FMCG (5%).

Згідно з аналітичним звітом CBRE Ukraine, за 2022 рік було введено в експлуатацію 97 тис. кв. м (на 37% менше, ніж за довоєнний 2021 рік).

"До кінця 2023 року заплановано до введення в експлуатацію майже 58 тис. кв. м нових офісних площ, хоча, зважаючи на тривалу війну в країні, можливі затримки і перенесення термінів", - зазначив Цуркан.

Ефективна прайм-ставка - не змінилася ($21 кв. м/міс (+0% кв./кв.)). Середня вакантність на ринку незначно зросла, з 26% наприкінці 2022 року до 26,5% у першому кварталі 2023 року, що пояснюється відсутністю значної нової пропозиції та оптимізацією площ деякими орендарями й переїздами.

"Можна припустити, що за умови завершення війни до 2023 року, відновлення офісного ринку за нинішніх умов може настати через два-три роки. Однак це не означає, що ринок готовий завмерти в нинішньому стані, навпаки, найочікуванішим є те, що він, з огляду на нові чинники функціонування, зумовлені війною, зможе продовжувати повільне, але поступове відновлення", - вважає Цуркан.

Як такі, що впливають на розвиток ринку, він виокремив чинники, які орендарі офісної нерухомості враховують під час вибору нового офісу. "Протягом 2022 року орендарі сформували запит на safety first. Він полягав у тому, що під час пошуку приміщень орендарі звертали увагу на безпековий чинник, намагаючись знайти безпечніші локації з наявністю бомбосховища або обладнаного для перечікування повітряних тривог паркінгу, близького розташування метро, віддаленості від об'єктів критичної інфраструктури та інших. До кінця минулого року до запиту орендарів додалася потреба в офісах і бізнес-центрах з енергетичною автономією, яка, ймовірно, і надалі залишатиметься ключовою для орендарів", - сказав Цуркан.

Цуркан зазначив, що на тлі введення в експлуатацію значного обсягу якісних бізнес-центрів (приблизно 96 000 кв. м у 2022 році) вакантність зростала, тому ринок змістив баланс у бік орендаря.

Згідно з дослідженням CBRE, власники нерухомості, з метою збереження заповненості своїх об'єктів, протягом 2022 року знижували орендну плату для орендарів, пропонуючи спеціальні "воєнні" знижки та умови. Ця тенденція спостерігалася і серед власників нововведених об'єктів.

До заохочень, окрім воєнних ставок, пропонували капітальні витрати на ремонт від орендодавця з майбутньою компенсацією на час терміну оренди, поетапне заповнення орендованих площ із боку орендаря, систему step rent (поступове збільшення орендної плати) та гнучкі терміни орендних договорів.

CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої у 2022 році становив $30,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, входить до списку 500 найбільших у світі компаній.

Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Український офіс CBRE було відкрито у січні 2008 року, він є частиною афілійованої мережі компанії.