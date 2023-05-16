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Продажі нерухомості на первинному ринку торік зменшились у 8-12 разів, на вторинному ринку - втричі
14:33 16.05.2023 |
Про це свідчать дані дослідження ЛУН.
"За оцінкою продажів, порахованою за даними опитувань девелоперів у Синдикативному дослідженні від ЛУН, продажі на первинному ринку зменшилася у 8-12 разів у 2022 році у порівнянні з 2021 роком", - йдеться в дослідженні.
За даними Мін'юсту, продажі на вторинному ринку за рік війни зменшилися у 3 рази. У 2022 році на вторинному ринку було продано близько 100 тис квартир, тоді як у 2021 - 320 тис.
Станом на травень в порівнянні з довоєнним рівнем понад 90% ЖК в західних регіонах України відкрили продажі квартир в новобудовах. В Києві продаж відкрили 79% ЖК.
Також вже відновили свої продажі 36% Запорізьких ЖК, не дивлячись на безпосередню близькість до зони активних бойових дій, Харківських - 26%, Дніпропетровських - 71%. В Херсонській області продажі ще не відкривалися.
У ЛУН наголосили, що мова йде про ті ЖК, які продавали квартири і до 24 лютого 2022 року, в яких вже були угоди з продажу або ті, що зазначили на своїх ресурсах, що їх відкрили.
Що стосується відновлення будівництва, 54% Київських ЖК відновили будівництво станом на травень 2023 року, Херсонські поки що не відновили, 32% Запорізьких, 17% Харківських та 71% Дніпропетровських ЖК відновили будівництво.
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