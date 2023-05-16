В Україні запровадили процедуру технічної інвентаризації нерухомості

В Україні запровадили процедуру проведення технічної інвентаризації нерухомого майна. Вона зокрема покликана спростити комунікацію між фізичними і юридичними особами та органами влади.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що відповідну постанову було ухвалено Кабінетом Міністрів. Згідно з нею, вводяться чіткі правила формування технічних паспортів та інших документів щодо нерухомості.

За словами заступниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталії Козловської, із запровадженням цієї процедури будуть мінімізовані корупційні схеми в будівельній сфері. Адже тепер весь документообіг здійснюватиметься в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, а тому буде прозорим та унеможливить стороннє втручання.

У міністерстві наголосили, що цифровізація процесів у сфері будівництва особливо важлива зараз, коли держава розпочала прийом документів для відбудови житла, зокрема за програмою "єВідновлення".

Очікується, що чітка процедура технічної інвентаризації також спростить комунікацію між фізичними, юридичними особами та органами державної і місцевої влади.