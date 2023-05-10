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АНАЛІТИКА

В Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло «єВідновлення»

10:38 10.05.2023 |

Економіка

 

Із 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись програмою для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Йдеться, насамперед, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

"Ми вже працюємо над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Закликаємо зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій Росії", - наголосили у відомстві.

В Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло «єВідновлення»

 

Щоб отримати компенсацію, спочатку слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку "Дія", а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми: "Ощадбанк", "Монобанк", "Приватбанк", "Сенс Банк", "А-Банк", ПУМБ.

Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в "Дії". Далі спецкомісія при органі місцевого самоврядування розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього до відповідного реєстру та визначить суму, яка буде нарахована.

В Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло «єВідновлення»

 

Кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.

Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь в програмі через портал "Дія".

Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.
 

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