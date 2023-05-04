Частка інвестиційних угод із житлом у Києві наразі не вища за 20% - експерти

Частка інвестиційних угод із житлом у Києві на сьогодні не перевищує 20%, тоді як до повномасштабної війни їх було до половини і більше від загального обсягу продажу, свідчать дані столичних девелоперів.

"Першими до відділів продажу повернулися покупці житла для себе. До кінця минулого року частка таких покупців становила більш ніж 90%. Проте зараз співвідношення угод у структурі реального попиту дещо змінилося. Наразі для власного проживання купують 80%, інвестують у квартири під оренду або перепродаж - 20% клієнтів. Варто зазначити, що у довоєнні роки сталий розподіл угод становив відповідно 70/30", - повідомила директорка з маркетингу групи компаній DIM Дар'я Бедя.

"Інтергал-Буд" також відзначив значне зниження частки спекулятивного попиту в угодах купівлі-продажу житлової нерухомості порівняно з довоєнним часом.

"До повномасштабного вторгнення, за нашими підрахунками, частка інвестиційних квартир становила щонайменше 40%, тоді як сьогодні, за найоптимістичнішими даними, - до 10%", - розповіла "Інтерфакс-Україна" комерційний директор компанії Анна Лаєвська.

Відповідну тенденцію відзначили і в Alliance Novobud: за даними компанії, частка інвестиційних квартир у загальному обсязі продажу девелопера наразі не перевищує 15%.

"Сьогодні 85% покупців житла комфорт-класу становлять люди, у яких дійсно гостро стоїть житлове питання. Тих, хто купує цілеспрямовано для інвестицій, дуже мало", - повідомила директорка з маркетингу Alliance Novobud Ірина Міхальова.

За словами генерального директора групи "Ковальська" Сергія Пилипенка, до повномасштабної війни частка інвестиційних угод становила близько третини від загального обсягу, проте зараз практично всі угоди розглядаються як "житло для себе". Серед таких покупців, зокрема, переміщені жителі з тимчасово окупованих регіонів. Орендувавши квартиру в житловому комплексі на новому місці, вони нерідко потім розглядають купівлю там житла.

За даними групи DIM, наразі близько 90% угод стосуються купівлі квартир у готових будинках, тоді як до війни близько 70% договорів укладали щодо житла в будинках на етапі будівництва перших поверхів.

"Раніше людей приваблювала низька ціна квадратного метра на початковому етапі будівництва. Зараз у фокусі уваги - зменшення власних ризиків", - пояснила Бедя.